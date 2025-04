Goodvito desbanca concorrência e vence Arnold Brasil na categoria Open

Ugolnikov Vitalii, o "Goodvito", venceu o Arnold Classic Brasil 2025, na categoria Open Bodybuilding. Em final realizada neste sábado (5), Expo Center Norte, em São Paulo, o russo dominou a concorrência e conquistou o título. Desde 2022 no Brasil e com treinadores do país, Goodvito irá representar a bandeira brasileira no Mr. Olympia, em outubro.

continua após a publicidade

➡️ Arnold Classic Brasil 2025: tudo sobre o maior evento multiesportivo da América Latina

Treinado por Fabrício Pacholok, Goodvito saiu da Rússia e se mudou para o Brasil em 2022, para buscar o sonho de se tornar um fisiculturista profissional. Em 2024, ele estreou como profissional no Arnold Classic Brasil, alcançando a terceira colocação. Posteriormente, competiu no Detroit Pro, onde ficou em segundo lugar.

Campeão do Arnold Classic Brasil

Neste ano, Ugolnikov Vitalii decidiu representar o Brasil no Arnold Classic. Na competição, o novo brasileiro não deu chance a concorrência e venceu com amplo domínio. Com a conquista, Goodvito está classificado para o Mr. Olympia 2025, que será realizado em Las Vegas, em outubro.

continua após a publicidade

Goodvito venceu o Arnold Classic Brasil na categoria Open Bodybuilding (Foto: Reprodução)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Conheça Goodvito

Ugolnikov Vitalii, conhecido como Goodvito, é um fisiculturista russo nascido em 1998. Ele iniciou sua jornada no esporte aos 16 anos, praticando powerlifting, mas logo migrou para o fisiculturismo devido à sua paixão pelo treinamento de hipertrofia muscular.

Aos 18 anos, Goodvito participou de sua primeira competição de fisiculturismo. Em 2019, com 21 anos, conquistou o Campeonato Russo, destacando-se no cenário nacional. Em 2020, em entrevista, ele expressou o desejo de obter o cartão profissional da IFBB e competir internacionalmente. No entanto, mencionou a necessidade de patrocinadores para alcançar esse objetivo.

continua após a publicidade

Em 2022, se mudou para o Brasil após assinar um contrato de 8 meses com a empresa de suplementos Darkness, pertencente ao grupo Integralmedica. Desde então, ele tem residido no país, totalizando aproximadamente dois anos e meio até abril de 2025. Durante esse período, Goodvito expressou seu apreço pelo país. Atualmente, ele faz parte do time da Black Skull