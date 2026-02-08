Super Bowl: saiba o valor de premiação da final da NFL

A classificação para o Super Bowl LX - final da temporada 2025/2026 da National Football League (NFL) - garantiu aos jogadores dos New England Patriots e Seattle Seahawks premiações significativas em bônus. Os valores são os acumulados ao longo dos playoffs mais os adicionais em caso de título na decisão marcada para este domingo, no Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Pela vaga já confirmada na final da NFL, os jogadores asseguraram pelo menos US$ 296 mil (equivalente a cerca de R$ 1,5 milhão, na conversão atual). Isso em bônus somados pela participação no Super Bowl e pelas vitórias nas fases dos playoffs. Se a equipe conquistar o título neste domingo, cada atleta receberá US$ 75 mil adicionais (atualmente R$ 392 mil), conforme a estrutura de premiação anunciada.

A distribuição de bônus por fases dos playoffs da NFL segue a tabela oficial da liga para a temporada:

Wild Card: US$ 53,5 mil para times gerais e de bye; US$ 58,5 mil para campeões de divisão

Divisional Round: US$ 58,5 mil

Final de Conferência: US$ 81 mil

Super Bowl - vice-campeão: US$ 103 mil

Super Bowl - campeão: US$ 178 mil

Além da premiação em dinheiro, os jogadores, treinadores e demais integrantes da equipe vencedora também recebem os tradicionais anéis de campeão do Super Bowl, que a NFL costuma financiar em cerca de 150 unidades por edição. Cada anel tem valor estimado entre US$ 30 mil e US$ 50 mil, resultando em um conjunto avaliado em aproximadamente US$ 5 milhões quando todos são produzidos.

continua após a publicidade