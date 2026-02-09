A Kings League anunciou um novo aporte para o futuro da competição. Desta vez, o investimento foi de US$ 63 milhões, ou seja, quase R$ 330 milhões. Na conversão atual, são exatos R$ 327,2 milhões liderados pela companhia estadunidense Alignment Growth, especializada em apoiar empresas de mídia em estágio de crescimento.

O aporte será direcionado à expansão internacional das plataformas Kings League e Queens League, incluindo a entrada nos Estados Unidos. Também está previsto o desenvolvimento de novos produtos. Segundo a organização, a captação eleva o total investido no projeto para mais de US$ 160 milhões (R$ 831 milhões) desde a criação da liga, em 2023.

De acordo com o comunicado, os recursos também serão utilizados para consolidar operações em mercados onde a Kings League já atua. São exemplos como Brasil, França, Alemanha, Itália, Oriente Médio e Norte da África). Assim como para o desenvolvimento de competições globais de seleções e clubes.

- A Kings League tornou-se um movimento global, construída de forma nativa para a geração digital. A Alignment Growth traz uma experiência excepcional em mídia e entretenimento, e nossa parceria nos ajudará a continuar crescendo, levar a experiência da Kings League a novas audiências e explorar a diversificação em novos esportes - projetou Gerard Piqué, fundador e presidente da Kings League.

Djamel Agaoua, CEO da Kings League, corroborou. E mostrou ambição.

- Este financiamento nos permite acelerar nossa expansão, continuar inovando no formato e explorar oportunidades estratégicas que apoiem nossa visão de longo prazo. A ambição é clara: construir a plataforma global líder em esportes e entretenimento liderados por criadores - lembrou.

Pelo lado do investidor, o cofundador Kevin Tsujihara foi assertivo.

- Nosso investimento na Kings League reflete nossa convicção de que propriedades esportivas nativas digitais estão em posição única para capturar um crescimento poderoso e sustentável a longo prazo, à medida que as audiências jovens mudam a forma como descobrem e interagem com os esportes. Gerard, Djamel e toda a equipe da Kings League construíram uma plataforma verdadeiramente inovadora e global que combina o esporte mais popular do mundo com um modelo de negócios alinhado aos criadores, e estamos entusiasmados em nos associar a eles nesta próxima fase de expansão - finalizou.