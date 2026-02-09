Palmeiras segue invicto em clássicos com Abel perto de 'time ideal'

O Palmeiras encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista com 100% de aproveitamento em clássicos, após vencer o Corinthians na Neo Química Arena. Ao todo, foram três vitórias, cinco gols marcados e apenas um sofrido.

A vitória no Derby, inclusive, serviu para a equipe de Abel Ferreira, ao menos, começar a eliminar alguns fantasmas da última temporada, quando foi eliminada duas vezes pelo rival: uma na decisão do torneio estadual e outra nas oitavas de final da Copa do Brasil.



Palmeiras em clássicos no Paulistão

Palmeiras 1 x 0 Santos - Arena Barueri

Palmeiras 3 x 1 São Paulo - Arena Barueri

Corinthians 0 x 1 Palmeiras - Neo Química Arena

A campanha até então, incluindo o retrospecto em clássicos, garantiu a classificação antecipada do Palmeiras ao mata-mata do Paulistão com uma rodada de antecedência. Isso abre a possibilidade para Abel Ferreira poupar algumas peças da equipe, que repetiu a escalação nos dois últimos compromissos.

A repetição indica algo que o próprio treinador havia afirmado anteriormente: que estava próximo de encontrar uma equipe considerada ideal. Vitor Roque e Flaco López, artilheiros em 2025, voltaram a ter sequência juntos.

Murilo, contestado no início do ano, se firmou ao lado de Gustavo Gómez na zaga, enquanto Marlon Freitas, primeira contratação na janela, não precisou de período de adaptação para assumir o posto de primeiro volante.

Flaco López chuta bandeirinha após gol marcado com a camisa do Palmeiras (Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press)

- Juntos nas derrotas e mais fortes nas vitórias. Acho que contra o Santos e Mirassol a equipe mostrou uma dinâmica boa, hoje com a equipe mais aproximada do que pode ser a equipe do futuro, mais consistente - disse Abel Ferreira, após vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, pelo Campeonato Paulista.

A manutenção de uma formação fixa chega em bom momento para a equipe, pouco antes do início da fase eliminatória do Paulistão. A chegada de Jhon Arias, por sua vez, amplia as opções da comissão técnica, principalmente no ataque, setor que segue sem Paulinho e que perdeu Facundo Torres, vendido para o Austin FC.

