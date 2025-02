Palmeiras oficializa contratação do atacante Vitor Roque; veja detalhes

Vitor Roque é o novo reforço do Palmeiras! O clube anunciou nesta sexta-feira (28) a contratação do atacante, que assinou contrato válido por cinco temporadas e chega como o principal reforço da equipe nesta janela de transferências.

Ao todo, o clube paulista irá desembolsar cerca de 25 milhões de euros fixos (aproximadamente R$ 150 milhões, na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do atleta, além de 5 milhões de euros em variáveis previstas no acordo.

- Estou muito orgulhoso por fazer parte da Família Palmeiras. Foram dias tensos, de muita ansiedade para mim e para a minha família, mas, felizmente, deu tudo certo no final. É uma honra vestir a camisa do Maior Campeão do Brasil - afirmou Vitor Roque.

Com a ajuda do Barcelona, o Palmeiras obteve o aval da Fifa para a transferência nos últimos dias, superou pendências nos bastidores e viabilizou o negócio com base em um artigo do regulamento da entidade máxima do futebol, chamado Technical Registration.

Vitor Roque, novo reforço do Palmeiras, celebra gol pelo Real Betis (Foto: Reprodução/Instagram)

- Gostaria de parabenizar os profissionais do Departamento de Futebol do Palmeiras, liderado pelo diretor Anderson Barros, por concretizarem a maior transferência da história do futebol brasileiro. A operação era extremamente desafiadora, com obstáculos que inicialmente pareciam intransponíveis e que foram superados graças ao trabalho dos nossos advogados e do escritório CSMV - completou Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

Vitor Roque na Europa

Contratado junto ao Athletico, Vitor Roque se transferiu ao Barcelona, em 2023, em uma das maiores transações da história do futebol brasileiro. O atacante, no entanto, não conseguiu se firmar na equipe e acabou emprestado ao Betis.

No novo clube, também enfrentou problemas de adaptação e perdeu espaço após a janela de transferências europeia. Ao todo, ele disputou 49 partidas na Espanha e anotou nove gols.

Palmeiras na janela

Com a chegada de Vitor Roque, o Palmeiras chega a seis contratações nesta janela de transferências. Além do ex-jogador do Barcelona, o clube anunciou os atacantes Paulinho e Facundo Torres, o volante Emiliano Martínez e os zagueiros Micael e Bruno Fuchs, emprestado pelo Atlético-MG até o término da temporada.

Já Lucas Evangelista, destaque do Red Bull Bragantino, reforçará o elenco comandado por Abel Ferreira após o término do Campeonato Paulista.