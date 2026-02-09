Chegada de Arias amplia leque de soluções de Abel no Palmeiras

O Palmeiras acertou a contratação de Jhon Arias e chegou à segunda movimentação no mercado. Para Abel Ferreira, a chegada do reforço amplia as soluções da comissão técnica para a sequência da temporada, em um momento em que o elenco perdeu cinco jogadores desde a abertura da janela de transferências.

Para tirar Arias do Wolverhampton, o Palmeiras superou a concorrência de Flamengo e Fluminense ao oferecer 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) pelo colombiano, que aceitou retornar ao futebol brasileiro após enfrentar dificuldades na Premier League.

- Os jogadores são reforços quando jogam. Até aí, se o clube anunciou, ótimo. Precisávamos de mais soluções, sei do esforço que o clube está fazendo. Logicamente, jogadores desse nível são contratações da presidente (Leila Pereira) - explicou Abel, em entrevista coletiva, após vitória do Palmeiras fora de casa.

Ao comentar as movimentações do clube, Abel Ferreira voltou a ressaltar a importância do trabalho da presidente Leila Pereira e do diretor de futebol Anderson Barros, responsáveis diretos pelas negociações na janela.

Jhon Arias foi citado pelo técnico Abel Ferreira durante entrevista coletiva do Palmeiras após vitória sobre o Corinthians, pelo Campeonato Paulista (Foto: Reprodução / Palmeiras)

Arias é esperado no Brasil na próxima semana para ser apresentado oficialmente pelo Palmeiras. O jogador firmou contrato ainda na Inglaterra, válido por quatro temporadas, até o fim de 2029.

Além de Arias, o Palmeiras acertou a contratação de Marlon Freitas junto ao Botafogo e agora tem como foco principal reforçar o sistema defensivo. A ideia da diretoria é trazer um zagueiro pronto, com capacidade de contribuir a curto prazo, para formar a dupla titular ao lado do capitão Gustavo Gómez.

