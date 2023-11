A Fifa e seu seleto grupo de parceiros: por que é tão rentável patrocinar a entidade?

Por que vale a pena patrocinar a Fifa?



No ciclo 2019-2022, a Fifa teve um faturamento de US$ 1,8 bilhão (R$ 8,8 bilhões) com a venda de direitos comerciais. De acordo com o orçamento já divulgado, a meta é aumentar esta cifra para US$ 2,7 bilhões (R$ 13,2 bilhões) no período de 2023-2026.



Se as marcas estão dispostas a desembolsar milhões por ano - e com contratos de longo prazo - para se associarem à Fifa, podemos imaginar que elas têm algum tipo de retorno com o investimento.



O principal é o alcance massivo e global da Copa do Mundo, o evento esportivo mais assistido no mundo. De acordo com relatório da Fifa, 5 bilhões de pessoas estiveram envolvidas de alguma maneira com o Mundial de 2022 – o que representa mais de 60% da população do planeta.



A parceria com a Fifa oferece uma plataforma de marketing extremamente exclusiva, garantindo que os patrocínios na Copa do Mundo sejam limitados e cada vez mais lucrativos para as empresas.



Além da presença em placas de LED e backdrops de entrevistas durante o torneio, os patrocinadores são os únicos que podem usar a propriedade intelectual oficial da Fifa para aprimorar campanhas de marketing e, em alguns casos, até mesmo impulsionar a credibilidade da marca.



