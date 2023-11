Cumprir tabela? Rodadas finais do Brasileirão têm premiações milionárias em disputa

Na sala de reuniões de cada clube, no entanto, o resultado destes jogos finais é importante. Há valores de premiação ainda a serem decididos e atribuídos. Cada troca de posição pode significar milhões a mais ou a menos para os cofres das instituições.



Premiações por posição no Brasileirão



A cada ano, parte das receitas dos direitos de transmissão do Brasileirão é repartida entre os clubes participantes, de acordo com a posição final na tabela. O campeão recebe a maior fatia (10%), o vice ganha um pouco menos e assim por diante. Os quatro rebaixados ficam sem nada.