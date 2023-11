Ranking Pluri 2024: Fluminense salta posições com título da Libertadores; veja posição do seu clube

Fluminense entra no top 3 após título da Libertadores



A principal mudança no ranking, em comparação à atualização de outubro, é a ascensão do Fluminense para a terceira posição. Campeão da Libertadores, o Tricolor somou mais de 900 pontos e ultrapassou Atlético-MG, Athletico-PR e São Paulo.



O líder da lista segue sendo o Palmeiras, que assumiu a ponta do Brasileirão recentemente e aumentou a diferença para o Flamengo. As rodadas finais do campeonato serão decisivas para definir qual dois clubes será o líder do Ranking Pluri no início de 2024.



