Por que Brasil e Argentina são nocivos ao futebol sul-americano?

A sucessão cronológica dos eventos é constrangedora:



2018 - Final 100% argentina na Libertadores. Boca x River. Resultado? Guerra campal nas ruas de Buenos Aires e a partida sendo realizada na Espanha semanas depois.



2019 - Flamengo x River na final realizada no Peru. Resultado? Racismo, conflitos e infindáveis confusões nas ruas, restaurantes e hotéis de Lima.



2021 - Um reles Brasil x Argentina que acabou para sempre rotulado pela alcunha “Clássico da Anvisa”. Com a pandemia em sua maior culminância, fiscais da agência entraram em campo com as equipes já posicionadas, ceifaram a possibilidade da partida acontecer e o fiasco foi notícia no mundo inteiro.



2023 - Fluminense x Boca Junior pela Liberta. Caos, conflitos e violência bilateral pelas ruas do Rio de Janeiro. Famílias, crianças e mulheres afetadas no epicentro do problema.



2023 - Na mesmíssima cidade onde há menos de 30 dias atrás ocorreu o pandemônio supracitado, o Maracanã foi palco do conflito da partida de ontem válida pelas Eliminatórias, fruto de mais caos entre argentinos e brasileiros.