A Copa dos recordes

A Copa do Mundo 2023 chega em sua final neste domingo, 20, com muito a comemorar. Quando Espanha e Inglaterra entrarem em campo no Accor Stadium, em Sidney, celebraremos o término da maior competição de todos os tempos da modalidade.



Conforme já apresentado aqui no Lance! Biz, esta edição incrementou em 150% o número de patrocinadores, chegando a 30 parceiros comerciais frente aos 12 do Mundial da França. As respectivas receitas deste produto devem passar de R$1 bilhão.



Nas transmissões no Brasil, Globo e Cazé TV empilharam patrocinadores, com o streamer chegando a 20 marcas.



Ainda aqui no nosso país, foi notada uma mudança de atitude com diversas marcas levando campanhas às ruas, seja para celebrar a competição ou a própria Seleção Brasileira. No nosso caso da Cimed, o sucesso foi tremendo com os conteúdos proprietários alcançando mais de 11,3 milhões de pessoas no período da competição.