Em mais um duelo de ex-campeões mundiais na temporada da WSL, Filipe Toledo voltou a eliminar Gabriel Medina. Dessa vez, a vitória aconteceu nas oitavas de final da etapa de Manu Bay, na Nova Zelândia, repetindo o que havia feito em Gold Coast, na Austrália.

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- Sempre me divertindo e entregando o meu melhor! Vamos para a próxima - escreveu, nas redes sociais, Filipinho, após o feito.

Além da vaga às quartas de final, Toledo tirou Medina da liderança da temporada. O novo líder é Miguel Pupo, que soma 21.385 pontos, contra 20.525 do tricampeão mundial.

Como foi a vitória de Toledo na WSL

Como era de se esperar, a disputa entre Medina e Filipinho foi emocionante e de alto nível, embora as condições locais não fossem das melhores, com ondas pequenas. Toledo começou melhor a bateria, mas, a 20 minutos do fim, o compatriota assumiu a liderança, com direito a um tubo. Filipinho voltou à frente em seguida.

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As emoções não pararam por ali. A cinco minutos do fim da disputa, o tricampeão mundial encaixou um aéreo e se aproximou da vaga às quartas. No entanto, Toledo conquistou uma nota 7,93, alcançando 15,93 e garantindo mais uma vitória sobre Medina.



Adversário do compatriota João Chianca na próxima fase, Filipinho terá a companhia de mais três compatriotas nas quartas de final: Yago Dora, que derrotou o francês Marco Mignot, Ítalo Ferreira, responsável pela eliminação do japonês Kanoa Igarashi, e Pupo, algoz do australiano Jack Robinson.

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