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Entenda as novidades da LaLiga para a nova temporada em tecnologia, transmissão e regras

Temporada 2026/27 do Campeonato Espanhol começou no último sábado (15); ciclo marca medidas para fortalecer a competitividade, a sustentabilidade e o impacto social da competição

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
18/08/2026 15:42
Supervisionado porAndré Carbone,
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Taça da LaLiga.
Taça da LaLiga (Foto: Divulgação/Barcelona)

A LaLiga, primeira divisão do Campeonato Espanhol, iniciou oficialmente a temporada 2026/27 no último sábado (15). Se dentro de campo 20 equipes, entre elas Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, disputam o título da competição, fora das quatro linhas o torneio chega marcado por novidades em tecnologia, transmissão, regras e protocolos contra discriminação e assédio.

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A atual edição também marca o retorno de três clubes históricos à elite do futebol espanhol: Racing Santander, Deportivo La Coruña e Málaga. A força da competição reflete-se ainda na Seleção campeã da Copa do Mundo, com seis clubes do Campeonato Espanhol contando com ao menos um campeão mundial no elenco.

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Novas tecnologias são aplicadas dentro de campo e fora dele

Novas tecnologias serão destaques na atual temporada do Campeonato Espanhol. Com o objetivo de fortalecer a competitividade, a LaLiga se tornará a primeira liga profissional de futebol do mundo a implementar a tecnologia Connected Ball em 100% das suas partidas. Desenvolvida pela Puma em parceria com a Kinexon e em coordenação com o Comitê Técnico de Árbitros (CTA), a tecnologia conta com um sensor de radiofrequência instalado no interior da bola oficial.

Os árbitros também terão novidades

Além do campo, o foco em aproximar o torcedor no estádio e fora dele fez com que a liga desenvolvesse uma microcâmera acoplada no corpo do árbitro, denominada RefCam. A nova tecnologia será utilizada em uma partida por rodada durante a temporada 2026/27, oferecendo aos telespectadores a perspectiva única do árbitro. Os árbitros também participarão de entrevistas antes e depois dos jogos, e os torcedores poderão ver sua preparação no pré-jogo, assim como fazem com os jogadores. A cobertura também incluirá suas interações com os jogadores durante o sorteio da moeda.

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Gráficos trarão mais números e interatividades

Com o objetivo de utilizar a tecnologia fora das quatro linhas, a LaLiga implementará novos gráficos de realidade aumentada redesenhados que exibirão estatísticas ao vivo de jogadores e equipes, zonas de ataque, mapas de calor e novas métricas. Os quadros visuais também podem ser adaptados à identidade visual e ao idioma de cada emissora, facilitando sua personalização para o público internacional.

Novas perspectivas de experiência no estádio

A tecnologia também afetará as imagens das partidas. A liga introduzirá o uso de mini-drones em estádios onde as câmeras aéreas tradicionais não podem operar. Nesse sentido, novas perspectivas trarão outras experiências ao torcedor, e as imagens poderão ser utilizadas em aberturas de jogos e para capturar momentos decisivos ao redor da partida.

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Novidade da LaLiga para a temporada 26/27
Novidade da LaLiga para a temporada 26/27 - (Foto: divulgação)

Impacto social, econômico e sustentabilidade no foco das novas regras

Agilidade em campo e ampliação do VAR

Para a temporada 2026/27, a LaLiga adota medidas rigorosas com o objetivo de coibir a cera e aumentar o tempo de bola rolando. As atualizações estabelecem limites de tempo mais rígidos para a realização de substituições, atendimento médico a atletas lesionados e reinício de jogo em bolas paradas. Além disso, a comissão de arbitragem expandiu o escopo de intervenção do VAR para checagens em cenários específicos do jogo.

Flexibilização no controle econômico e incentivo à base

Visando proteger a sustentabilidade financeira das instituições sem engessar a gestão esportiva, a liga promoveu ajustes no seu modelo de Controle Econômico. A partir desta temporada, os clubes e Sociedades Anônimas Desportivas (SADs) terão autorização para renovar o contrato de um jogador por ano, mesmo sem margem no Fair Play financeiro, mecanismo criado para evitar a perda gratuita de ativos.

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No campo do fomento estrutural, os acionistas estão liberados para aportar até 2 milhões de euros em investimentos voltados exclusivamente às categorias de base e ao futebol feminino. Esse valor não será contabilizado no teto de custo de elenco exigido pela entidade.

Expansão da Rede de Cidades no combate ao ódio

Lançada no ciclo passado, a Rede de Cidades da LaLiga amplia sua atuação em cooperação com a Federação Espanhola de Municípios e Províncias (FEMP), prefeituras locais e clubes. A iniciativa prevê a realização de workshops, programas educacionais e ações comunitárias nos municípios que sediam equipes do torneio. O objetivo é utilizar o alcance do futebol para combater o racismo, o bullying e outras formas de discriminação nos ambientes esportivo e urbano.

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Protocolos antidiscriminação e estrutura nos estádios

A entidade implementa nesta temporada um novo Guia de Protocolo para padronizar a prevenção e a resposta a casos de discriminação, assédio e violência de gênero dentro das arenas. O documento estabelece diretrizes diretas de ação para os clubes e exige a instalação dos chamados Pontos Lilás e Salas Lilás, espaços destinados ao acolhimento e atendimento especializado nos estádios.

Compromisso social e projeção internacional

Por meio da Fundación LaLiga, o programa Futura Afición ganha novos conteúdos pedagógicos desenvolvidos em parceria com a Associação Espanhola para a Prevenção do Bullying Escolar (AEPAE), focados na conscientização de crianças e jovens. Paralelamente, o projeto Ligue d'Égalité expande sua presença no continente africano e chega à Etiópia, promovendo o acesso de meninas ao esporte e capacitando mulheres para cargos de comissão técnica.

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Transmissão muda e LaLiga terá nova casa no Brasil

A exibição do Campeonato Espanhol no Brasil terá uma nova casa pelas próximas seis temporadas. A transmissão da LaLiga migra da ESPN para a CazéTV, que exibirá todos os jogos gratuitamente no YouTube até 2032.

Os conteúdos serão distribuídos por todo o ecossistema do canal, mantendo o YouTube como principal plataforma de transmissão gratuita. Além das partidas ao vivo, materiais exclusivos e conteúdos relacionados à competição também estarão disponíveis em outros ambientes digitais e plataformas conectadas.

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Bola conectada da LaLiga.
Bola conectada da LaLiga - (Foto: divulgação / LaLiga).

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