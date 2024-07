10 tênis de corrida feminino da Nike para comprar em 2024: Veja modelos

O Pegasus 41 é o mais novo lançamento da Nike (Foto: Nike)







Publicada em 15/07/2024

Encontrar um tênis de corrida ideal não é uma tarefa fácil, afinal, é importante dar um match no conforto e no estilo. Para garantir um calçado confortável e que combine com peças essenciais, é importante pesquisar as informações mais cruciais. E aproveitando a Nike Promo – promoções da marca durante o mês de julho, o Lance! Indica separou 10 tênis de corrida feminino da Nike para comprar em 2024. Confira!

Veja 10 tênis de corrida feminino da Nike para comprar em 2024

Em ano de Olimpíadas, é importante destacar que não é preciso ser atleta profissional para começar a correr. Para te ajudar na missão de encontrar o calçado ideal, listamos 7 modelos de tênis de corrida feminino da Nike, perfeito para corredores iniciantes até profissionais. Veja a lista abaixo:

Durante o mês de julho, a Nike selecionou diversos produtos para oferecer descontos de até 70% para os consumidores. Para aproveitar melhor as ofertas da Nike Promo, utilize filtros do site para encontrar uma variedade de peças desejadas.

A Nike Promo oferece desconots de até 70% em produtos variados (Arte: Nike)

💡Dica: ao utilizar os filtros do site, você pode ordenar produtos por maior desconto e menor preço.

O que é importante saber na hora de comprar um tênis de corrida

Não é só o estilo de um tênis que define se vale a pena comprar ou não. Algumas informações, como saber o seu tipo de pisada, entender melhor sobre os conceitos de amortecimento e responsividade, por exemplo, são importantes para adquirir o melhor tênis de corrida para você.

Veja abaixo as principais dúvidas sobre as características de um calçado e entenda também as tecnologias existentes nos tênis de corrida da Nike.

Tipos de pisada: quais são e como influenciam na escolha do tênis

Pisada neutra: Quando o pé toca o chão e distribui o impacto de maneira uniforme. A maioria dos corredores tem esse tipo de pisada.

Pisada pronada: Quando o pé rola para dentro ao tocar o chão. Pessoas com pisada pronada podem precisar de tênis com suporte extra.

Pisada supinada: Quando o pé rola para fora ao tocar o chão. Corredores com pisada supinada podem precisar de tênis com mais amortecimento para absorver o impacto.

O que é um tênis responsivo e um tênis com amortecimento?



Responsividade é a capacidade do tênis de retornar energia após o impacto, ajudando a impulsionar o corredor para frente. A principal característica que agrega responsividade em um tênis é a entressola mais firme. A leveza do tênis também é outro fator importante na categoria. Tênis mais responsivos são preferidos por corredores que procuram velocidade e eficiência.



Já o amortecimento refere-se à capacidade do tênis de absorver o impacto durante a corrida. Tênis com mais amortecimento são geralmente mais confortáveis para corridas longas ou terrenos duros. Nike Air, Nike Zoom Air, Nike React e Nike Air Max são algumas das tecnologias de amortecimento conhecidas pelos tênis da Nike para correr com qualidade.

10 tênis de corrida feminino da Nike para correr em 2024

Com amortecimento e suporte macio, o Nike Revolution 7 é o modelo ideal para quem busca uma opção mais barata. O tênis possui uma passada confortável para manter o ritmo desejado em uma corrida, oferecendo uma condução suave. Além disso, o modelo possui uma borracha tranquilizadora que ajuda a oferecer aderência ao subir ou descer ladeiras.

Revolution 7 Feminino
Disponível em 10 cores diferentes, a partir de R$ 300 no site da Nike.

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Asfalto/Esteira

Tecnologias: Aderência tranquilizadora

Peso do produto: 250g

Para quem está começando, o tênis feminino da Nike Downshifter 13 é o ideal para correr e te acompanhar no processo. Com amortecimento e durabilidade, o modelo ajuda você a dar o primeiro passo para ir em busca de seus objetivos. Aliás, o tênis possui tela ventilada e oferece um alto nível de respirabilidade.

Downshifter 13 Feminino
Disponível em 6 cores, a partir de R$ 313 no site.

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Corrida

Tecnologia: Nike Grind

Peso do produto: 225g

É hora de atingir as metas pessoais e correr com o tênis Nike Quest 5. O tênis feminino proporciona uma passada suave e confortável com bastante tração. Com uma espuma extremamente macia para um melhor amortecimento, o modelo amortece cada passo e garante mais estabilidade aos pés com uma faixa de ajuste no médio pé.

Quest 5 Feminino
Disponível em 5 cores, a partir de R$ 300 no site.

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Corrida

Peso do produto: 225g

Se você busca impulsionar a sua corrida com estilo, o Nike Winflo 10 é ideal para isso. Com mais espaço no antepé para complementar a elasticidade, o modelo está pronto para um convite de corrida na região de sua escolha. O tênis possui amortecimento que suaviza o impacto da pisada. Com responsividade média, o tênis ajuda você a ter mais elasticidade durante a corrida, proporcionando uma melhor experiência.

Winflo 10 Feminino
Disponível em até 7 cores, a partir de R$ 600 no site.

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Corrida:

Amortecimento: Médio

Peso do produto: 220g

A linha Pegasus é queridinha no mundo da corrida e o tênis Nike Pegasus 40 é o modelo que te dará um melhor conforto para correr. Seja em uma maratona ou testando os limites na esteira, o tênis proporciona mais estabilidade. Com tecnologia Nike React, o Pegasus 40 oferece maior sensação elástica e flexível nos dedos, além de maior tração para o asfalto.

Pegasus 40 Feminino
Disponível em até 9 cores, a partir de R$ 500 no site.

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Corrida

Tecnologia: Nike React 2 e Nike Zoom Air

Pisada: Neutra

Amortecimento: Médio

Responsividade: Alto

Peso do produto: 265g

Se a sua busca é por conforto e elasticidade, conheça o Nike Zoom Fly 5. O modelo possui uma propulsão que a ajudará a se sentir mais veloz, e traz ainda um sistema de amortecimento mais leve e responsivo. O tênis possui também ajuste dinâmico com cadarço e contenção de suporte para dar mais conforto e segurança.

Zoom Fly 5 Feminino
Disponível em até 8 cores, a partir de R$ 800 no site.

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Corrida

Tecnologia: Nike Zoom X

Peso do produto: 235g

Com amortecimento super alto, o tênis Nike Infinity Run 4 é ideal para correr longas distâncias. Com tecnologia de espuma ReactX, traz o ajuste essencial para ajudar você a decolar em seu objetivo a qualquer hora, com incrível sensação de suavidade no amortecimento. É ideal para quem busca correr um grande circuito com conforto e qualidade. A borracha expandida na sola traz ainda maior tração e durabilidade.

Infinity Run 4
Disponível em até 9 cores, a partir de R$ 900 no site.

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Corrida

Tecnologia: React X

Estabilidade: Alta

Amortecimento: Super alto

Peso do produto: 255g

Recém-lançado, o Nike Vaporfly 3 é feito para quem busca superar os limites pessoais, ou correr uma grande maratona. Com uma espuma mais resiliente, o modelo possui uma placa de fibra de carbono que fornece uma sensação rígida e propulsiva. Possui ainda um design mais macio e fresco, com ampla respirabilidade ao redor dos dedos. É o tênis perfeito para quem se considera uma grande corredora e tem a velocidade como uma jornada de dezenas de quilômetros a serem conquistados.

Vaporfly 3 Feminino
Disponível em até 4 cores, a partir de R$ 1700 no site. Descontos de 20% OFF ativos!

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Corrida

Tecnologia: Nike Zoom X

Peso do produto: 150g

O tênis Nike Invicible 3 é ideal parar correr com maior conforto e suporte. Com o mais alto nível de suporte embaixo do pé, o modelo oferece uma espuma ZoomX macia e elástica que mantém você estável e fresco ao longo do dia. Possui também suporte ajustado e amortecimento estrategicamente posicionado, e protege seu pé dos efeitos da pronação e garante maior segurança em cada passada.

Invincible 3 Feminino
Disponível em até 15 cores, a partir de R$ 950 no site. Desconto de 37% OFF ativo!

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Corrida

Tecnologia: Nike Air e Zoom X

Estabilidade: Super alto

Amortecimento: Super alto

Peso do produto: 225g

O mais novo lançamento do mundo da corrida na Nike é o estiloso tênis Pegasus 41. Com amortecimento responsivo e tecnologia de espuma ReactX, o modelo garante retorno de energia ainda mais leve. O Pegasus 41 possui um mesh melhorado no cabedal, com material que recobre o tênis acima do solado, reduzindo o peso e aumentando a respirabilidade. O solado de borracha possui ainda inspiração waffle exclusiva para tração e flexibilidade.

Pegasus 41 Feminino
O lançamento está disponível apenas na cor apresentada, dos tamanhos 38 ao 43, a partir de R$ 950 no site. Excelente preço para a qualidade do tênis!

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Corrida

Tecnologia: React X

Peso do produto: 230g

Quais são as tecnologias nos tênis de corrida da Nike?

Nike Air: A tecnologia Nike Air utiliza bolsas de ar pressurizadas inseridas na entressola do tênis. Essas bolsas de ar comprimem e absorvem o impacto, retornando ao formato original rapidamente. Essa tecnologia oferece um amortecimento leve e durável

Nike Zoom Air: O Nike Zoom Air é uma variante da tecnologia Air que oferece uma sensação mais responsiva e próxima ao solo. Pequenas fibras tensionadas dentro da bolsa de ar comprimem e retornam rapidamente ao seu estado original, proporcionando um amortecimento ágil e retorno de energia. É amplamente utilizado em tênis de corrida e calçados para esportes que exigem movimentos rápidos.

Nike React: A Nike React é uma espuma leve e durável que proporciona um equilíbrio entre amortecimento suave e responsividade. A espuma React foi projetada para ser mais durável e resiliente do que outras espumas tradicionais, oferecendo um retorno de energia elevado e conforto em corridas de longa distância.

Nike Air Max: A linha Nike Air Max é conhecida pela visibilidade das unidades de Air na entressola, proporcionando uma absorção de impacto superior. A tecnologia Air Max foi pioneira em tornar visível a unidade de ar, permitindo uma melhor compreensão visual do amortecimento.

Outras perguntas frequentes sobre os tênis de corrida feminino da Nike

O que significa drop do tênis de corrida?

O drop é o tamanho da inclinação do amortecimento entre o calcanhar e o dedo do pé. Quanto mais baixo for este número, mais natural será a passada que o sapato lhe permitirá correr.

Os tênis de corrida com 0 a 5 mm de drop são adequados para corredores experientes, com mais técnica na execução. Já os tênis de corrida com 6 a 10 mm (ou até mais) de drop são boas recomendações para corredores iniciantes e intermediários, já que lhe permitem uma passada natural, mas também acrescentam uma camada de conforto para o calcanhar.

O que é grip?

O grip refere-se à aderência da sola do tênis ao chão. Um bom grip é essencial para evitar escorregões e garantir tração adequada, especialmente em terrenos molhados ou irregulares.