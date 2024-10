O whey protein serve como um suplemento proteico que ajuda no ganho de massa muscular e perda de peso. (Foto: Freepik/Lance!)







Escrito por Maria Ramos • Publicada em 25/10/2024 - 16:39 • Rio de Janeiro

Não sabe para que serve whey protein? Neste guia completo, vamos te ajudar a entender o que é esse suplemento, quais são seus benefícios, quem pode tomar, as melhores marcas de whey e muito mais.

Para essa matéria, contamos com a ajuda do nutricionista, personal e triatleta, Ruan Peixoto (@ruanpeixotonutri), que respondeu tudo sobre o whey protein. Confira!

O que é whey protein?

É uma proteína derivada do soro do leite e esta entre os melhores suplementos do mundo fitness.

O whey protein ajuda na recuperação pós-treino e no ganho de massa magra. Por esse motivo, é indicado e escolhido por pessoas que querem ganhar músculos e aumentar a força.

Qual é a composição do Whey Protein?

A composição nutricional do whey protein pode variar dependendo da marca e do tipo de whey utilizado.

Usamos como exemplo o whey protein Growth, um dos melhores e mais famosos do mercado atualmente. Veja abaixo:

Whey Protein Concentrado Growth Whey Protein Concentrado Growth Disponível nos sabores Cookies and Cream, Chocolate, Banana, Beijinho, Brigadeiro, Doce de Leite, Mousse de Maracujá e Natural. Compre por R$ 189 no Mercado Livre

Em uma porção de 30g de whey protein Growth encontramos:

122 calorias;

23g de proteína;

4g de carboibratos;

1,6g de gorduras totais;

53mg de sódio.

Para que serve whey protein?

O whey é uma fonte de proteínas para o organismo. Ou seja, o whey protein serve como um suplemento proteico que ajuda no ganho de massa muscular e perda de peso.

Quando perguntamos ao nutricionista, Ruan Peixoto, para que serve whey protein, ele nos respondeu:

"O whey protein é um suplemento super versátil e pode gerar benefícios para diferentes públicos, desde atletas até pessoas que buscam apenas manter uma alimentação equilibrada. Além de auxiliar na recuperação muscular e no ganho de massa magra, ele também pode ser uma ótima opção para aumentar a ingestão de proteínas em dietas com foco em emagrecimento".

Ruan também reforça a importância de buscar sempre acompanhamento profissional: "É fundamental que seu uso seja orientado por um nutricionista para que o suplemento atenda às necessidades individuais de cada pessoa", garantindo que esteja alinhado com seus objetivos e estilo de vida.

Entre os benefícios do whey protein, podemos citar:

Ajuda na recuperação e no ganho de massa muscular;

Ajuda no emagrecimento;

Controle do apetite;

Melhora da saúde óssea.

Diferença entre whey protein concentrado, whey protein isolado e whey hidrolisado

Existem três tipos principais de whey protein: concentrado, isolado e hidrolisado. Antes de qualquer coisa, o nutricionista Ruan Peixoto já pode te ajudar com uma dica:

"Se você é iniciante, o whey concentrado pode ser a melhor opção. Para atletas ou pessoas com restrições alimentares, o whey isolado ou hidrolisado oferece benefícios adicionais."

Veja abaixo as diferenças para saber qual é o melhor whey protein para a sua rotina:

Whey protein concentrado

É o tipo mais comum e acessível do whey protein. Contém algum nível de gordura e carboidratos, mas mantém a maioria dos nutrientes positivos do soro do leite.

São os melhores wheys para quem busca equilibrar qualidade e preço.

Como exemplo, o 100% Whey Concentrado da Max Titanium oferece 118 calorias, 20g de proteína, 4,6g de carboidrato e 2,2g de gordura por porção.

Whey Protein Concentrado Max Titanium Whey Protein Concentrado Max Titanium Whey disponível no pote de 900g, em mais de 5 sabores. Compre por R$ 119 no Mercado Livre

Compre por R$ 100 na Amazon

Whey Protein Isolado

Como apresentado até aqui, o whey protein isolado é o melhor whey para quem busca menor concentração de gordura e carboidratos.

Com maior filtração, esse whey protein garante alta concentração de proteína.

"O whey isolado passa por um processo de filtração que remove a maior parte da lactose, tornando-o seguro e eficaz para aqueles que têm essa intolerância", afirma Ruan Peixoto.

Como exemplo, o Iso Triple Zero Whey Integralmedica, que possui 110 calorias, 26g de proteína, 1,6g de carboidrato e 0% de gordura.

Iso Triple Zero Whey Integralmedica Iso Triple Zero Whey Integralmedica Embalagem disponível: 900g, sabor Chocolate, Morango e Baunilha. Compre por R$ 188 no Mercado Livre

Compre por R$ 213 na Amazon

Whey Protein Hidrolisado

Esse tipo de whey passa pelo processo de hidrólise, ou seja, processo que facilita a absorção da proteína pelo corpo, sendo assim o melhor whey protein para quem quer rápida entrega de nutrientes.

Por esse motivo, é o que favorito de atletas de alto desempenho.

Como exemplo, trouxemos o Whey Protein Hydro da DUX, um dos whey protein hidrolisados mais famosos do mercado. Ele oferece em uma porção: 107 calorias, 24g de proteína, 1,3g de carboidrato e 0,6g de gordura.

Whey Protein Hydro Dux Whey Protein Hydro Dux Whey protein disponível na embalagem de 900g, sabor Chocolate e Baunilha. Compre por R$ 285 no Mercado Livre

Compre por R$ 299 na Amazon

Benefícios do Whey Protein

Entre os principais benefícios de tomar Whey Protein, estão:

✅ Aumento da massa muscular: Por ser uma fonte rica em proteínas de alta qualidade, o whey protein que ajuda construir e recuperar os músculos.

✅ Melhora na recuperação pós-treino: O whey ajuda a diminuir os danos causados no músculo durante o exercício intenso e acelera a recuperação após o treino.

✅ Apoio ao emagrecimento: Por contribuir no aumento da saciedade e controle do apetite, o whey protein pode diminuir a ingestão de calorias ao longo do dia, ajudando no processo de emagrecimento.

✅ Reforço no sistema imunológico: Alguns de seus nutrientes – com a imunoglobulinas e a lactoferrina – podem aumentar a proteção contra certas doenças e infecções.

Como tomar whey protein?

Você pode tomar o seu whey protein com água, leite ou em receitas. Para isso, misture uma dose de whey protein como preferir e tome imediatamente após o seu treino.

Qual é o melhor horário para tomar o meu whey?

Você pode tomar whey protein em qualquer horário, mas para aumentar o ganho de massa, é recomendado tomar logo após o treino.

Perguntas frequentes sobre Whey Protein

Quem pode tomar Whey Protein?

O Whey Protein pode ser tomado por qualquer pessoa que queira aumentar a ingestão de proteínas, incluindo atletas, praticantes de academia e até idosos.

No entanto, é importante consultar um nutricionista para adequar a dose às suas necessidades.

Quais são os melhores alimentos para misturar com whey?

Entre as melhores opções estão frutas, como banana e morango, e alimentos como aveia, iogurte natural e leite.

Você também pode adicionar manteiga de amendoim ou cacau em pó para uma receitas de vitaminas ou panquecas.

Tomar whey protein emagrece?

Não é o whey protein em si que ajuda a emagrecer, mas tomar adequadamente a uma dieta junto a uma rotina de treinos ajuda sim no processo de emagrecimento. Sobre isso, o nutricionista Ruan Peixoto afirma:

"Por ser rico em proteínas, o whey protein aumenta a sensação de saciedade, o que pode diminuir a ingestão de calorias ao longo do dia, ajudando no processo de emagrecimento. Outra vantagem do whey é que ele acelera a recuperação muscular após o treino, permitindo que os exercícios sejam realizados com mais frequência, o que contribui para aumentar o gasto calórico."

Efeitos Colaterais do Whey Protein

Em geral, o whey protein é seguro, mas pode causar desconforto intestinal em pessoas com intolerância à lactose. Neste caso, o Whey Protein isolado ou hidrolisado são as melhores opções.

Agora que você sabe para que serve o Whey Protein e quais são seus benefícios, é hora de escolher a melhor opção para sua rotina.

👍 Não se esqueça de consultar um nutricionista antes de iniciar qualquer suplementação.

Sobre Ruan Peixoto

Ruan Peixoto (@ruanpeixotonutri) é nutricionista esportivo, personal trainer e triatleta. Especialista em emagrecimento, ele atua no ramo do fitness há mais de 10 anos, ajudando clientes a melhorar sua performance física e saúde de forma sustentável.

Ruan atende tanto online quanto presencialmente em Copacabana.

Sua paixão por esportes de resistência o inspira a aplicar suas próprias estratégias nutricionais e de treinamento, com foco em otimizar resultados no triatlo e em outras modalidades.