Qual marca de whey protein vegano escolher? Veja opções em 2024

Diferente do whey protein convencional, o whey protein vegano é completamente livre de produtos de origem animal







Copiar Link

Escrito por Maria Ramos • Publicada em 27/06/2024 - 14:37 • Rio de Janeiro

Com o aumento da demanda por opções alimentares mais saudáveis e sustentáveis, o whey protein vegano tem se tornado uma escolha popular entre os que não consomem alimentos de origem animal e muitas marcas estão bombando no mercado.

Mas o que é exatamente o whey protein vegano e como ele se compara ao whey protein convencional? Entenda melhor sobre essa suplementação alimentar e saiba mais sobre as melhores opções para comprar em 2024.

Essas são as melhores marcas de whey protein vegano no mercado em 2024:

1. Atlhetica Nutrition

2. DUX Nutrition

3. +Mu

4. Equaliv

5. Nutrify

O que é o whey protein vegano?

O whey protein vegano é um suplemento proteico feito a partir de fontes vegetais, como ervilha, arroz, cânhamo e soja. Diferente do whey protein convencional, que é derivado do soro do leite, o whey protein vegano é completamente livre de produtos de origem animal, tornando-se uma excelente opção para veganos, vegetarianos ou pessoas com intolerância à lactose.

💪 Growth, Integralmedica, DUX: qual é o melhor Whey Protein em 2024?

Qual é a diferença do whey protein vegano para o convencional?

Tanto o whey vegano quanto o whey protein tradicional, são suplementos proteicos interessantes para recuperação e aporte muscular No entanto, a principal diferença entre eles está na origem das proteínas.

Enquanto o whey protein convencional é extraído do soro do leite, o vegano é derivado de plantas. Além disso, o whey protein vegano tende a ser mais fácil de digerir para aqueles com intolerância à lactose e geralmente possui um perfil de aminoácidos diferenciado.

Qual é a melhor opção de whey protein vegano para comprar?

Em 2024, temos muitas opções disponíveis no mercado, por isso, a dúvida para escolher o melhor é comum. Veja aqui algumas das melhores marcas de whey protein vegano em 2024:

O Best Vegan da Athletica Nutrition oferece, em cada porção, 20 g de proteínas, fibras e 100% da IDR de Vitamina B12. Além disso, é livre de gorduras trans, leite, carne, soja e glúten.

Best Vegan Athletica Nutrition Best Vegan Athletica Nutrition Whey de 500 g, sabor Cacau, a partir de R$111 na Amazon. Comprar na Amazon

Ele é feito da ervilha, arroz, semente de abóbora e chia. Além do conteúdo, sua embalagem também tem um forte apelo sustentável, pois é produzida com polietileno verde, que também possui bioplástico originado da cana de açúcar. Essa matéria prima é renovável e colabora na redução da emissão dos gases que causam o efeito estufa, além de ser totalmente reciclável.

O Fresh Vegan da DUX Nutrition tem sabores de chocolate, baunilha e morango, e possui quatro tipos de proteína vegetal em sua composição. São elas: arroz, chia, ervilha e abóbora.

Fresh Vegan DUX Nutrition Fresh Vegan DUX Nutrition Whey de 520 g, sabor Morango, a partir de R$141 na Amazon. Comprar na Amazon

Esse whey protein vegano possui menos calorias e gorduras, boa digestibilidade e é rico em fibras, tanto solúveis como insolúveis.

A Proteína Vegetal da +Mu oferece 22g de proteína isolada do arroz e da ervilha. É um shake prático e adoçado naturalmente com Stevia e Taumatina.

Proteína Vegetal +Mu Proteína Vegetal +Mu Whey de 450 g, sabor Banana com Canela, a partir de R$116 na Amazon. Comprar na Amazon

Para consumir, basta misturar uma dose padrão (1 e ½ scoop) com água ou leite. Você pode optar também por usar em receitas proteicas ou shakes mais elaborados. O whey protein vegano da +Mu também possui pedaços crocantes e sua composição para melhorar a experiência.

O Body Protein Veggie da Equaliv é um blend feito com as proteínas do arroz da ervilha. Sua composição conta com 18 aminoácidos essenciais e vitamina B12, além de ser baixo e carboidratos.

Body Protein Veggie Equaliv Body Protein Veggie Equaliv Whey de 418 g, sabor Cacau, a partir de R$180 na Amazon. Comprar na Amazon

Uma dose do whey protein vegano da Equaliv garante 26g de proteína com 1,6g de leucina, 3,6g de BCAAs, e mais de 18g de aminoácidos essenciais.

O Vegan Tasty da Nutrify possui 20 g de proteína por proção e sua composição é à base de proteínas de arroz e ervilha. Ele também conta com a adição de chia em pó e fornece um rico aporte proteico com 4,5 g de BCAA em cada porção.

Vegan Tasty Nutrify Vegan Tasty Nutrify Whey de 420 g, sabor Caramel Macchiato, a partir de R$106 na Amazon. Comprar na Amazon

O whey protein vegano da Nutrify é rico em vitamina B12, importante em dietas vegetarianas e veganas, e não contém adoçantes ou conservantes artificiais.

Benefícios do whey protein vegano

Rico em nutrientes: Além de proteínas, os suplementos veganos geralmente contêm fibras, vitaminas e minerais.

Melhora a digestão: Ideal para pessoas com intolerância à lactose ou outras sensibilidades alimentares.

Sustentabilidade: A produção de proteínas vegetais tem um menor impacto ambiental comparado às proteínas de origem animal.

Apoio à construção muscular: Fornece aminoácidos essenciais necessários para o crescimento e a recuperação muscular.

🔥 Qual é o melhor whey protein isolado para comprar em 2024? Veja opções em alta

Como tomar whey protein vegano?

Esse suplemento alimentar pode ser consumido de diversas maneiras:

Batido: Misture com água, leite vegetal ou suco para um shake rápido.

Smoothie: Adicione frutas, vegetais e sementes para um smoothie nutritivo.

Receitas: Incorpore em receitas de bolos, pães ou panquecas para aumentar a ingestão proteica.

Para que serve o whey protein vegano?

O whey protein vegano serve para aumentar a ingestão diária de proteínas, ajudando na construção e recuperação muscular, especialmente para quem pratica atividades físicas intensas. Também pode ser utilizado para complementar a dieta de veganos e vegetarianos, garantindo a ingestão adequada de proteínas.

Quem pode tomar?

Qualquer pessoa pode tomar whey protein vegano, mas ele é normalmente consumido por veganos e vegetarianos, pessoas com intolerância à lactose ou alergias ao leite, ou até mesmo aqueles que buscam uma fonte de proteína mais sustentável..

Outras perguntas comuns:

Whey protein vegano dá espinha?

A maioria das pessoas não experimenta acne com whey protein vegano, mas se você tiver uma predisposição a espinhas, é importante monitorar a reação do seu corpo.

Whey protein vegano engorda?

Como qualquer suplemento, pode contribuir para o ganho de peso se consumido em excesso. No entanto, quando usado adequadamente, pode ajudar na manutenção ou perda de peso, promovendo a saciedade.

Dicas e alternativas para consumir proteína vegana

Além dos suplementos de whey protein vegano, outras fontes de proteína vegana incluem:

Leguminosas: Feijões, lentilhas e grão-de-bico.

Quinoa: Um grão completo que fornece todos os aminoácidos essenciais.

Nozes e sementes: Amêndoas, nozes, chia e linhaça.

Tofu e tempeh: Feitos de soja, são versáteis e ricos em proteínas.

Vegetais verdes: Espinafre, couve e brócolis.