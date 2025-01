Whey hidrolisado: Para que serve e as melhores opções para 2025

Você tem dúvidas sobre o whey hidrolisado? Conversamos com o nutricionista, personal e triatleta, Ruan Peixoto (@ruanpeixotonutri), e tiramos as principais dúvidas sobre esse suplemento.

Descubra o que é e para que serve o whey protein hidrolisado, e confira também uma lista atuailzada com as melhores opções para comprar em 2025. Veja!

O que é o whey hidrolisado?

Whey Protein é uma proteína derivada do soro do leite e está entre os melhores suplementos do mundo fitness.

Ele é rico em aminoácidos essenciais, que são importantes na recuperação pós-treino e no ganho de massa magra. De acordo com o nutricionista, Ruan Peixoto:

"Esse tipo de whey (hidrolisado) passa pelo processo de hidrólise, ou seja, processo que facilita a absorção da proteína pelo corpo, sendo assim o melhor whey protein para quem quer rápida entrega de nutrientes."

Por esse motivo, é tipo de whey protein favorito de atletas de alto desempenho.

Lista: Melhor Whey Hidrolisado 2025

Entre as marcas listadas, estão as mais buscadas pelos nossos leitores e as com melhor índice de review por profissionais da saúde. Podemos listar: DUX, Optimum Nutrition, True Source e mais!

Lojas como Mercado Livre e Amazon apresentam os melhores preços e promoções para comprar suplementos como whey protein.

O whey protein hidrolisado da DUX conta com proteína de máxima absorção, 100% pura, duplamente filtrada e hidrolisada, sem adição de proteína isolada ou concentrada.

Disponível nos sabores Baunilha e Chocolate.

✅ Melhor preço encontrado: R$ 300,90 tanto no Mercado Livre quanto na Amazon.

Whey Protein Hidrolisado DUX Whey Protein Hidrolisado DUX Whey protein disponível na embalagem de 900g. Conta com 25g de proteína por porção. Comprar no Mercado Livre por R$ 300 Comprar na Amazon por R$ 300

📌 Veja abaixo a tabela nutricional do Whey Protein Hidrolisado DUX (sabor Chocolate):

O Whey Platinum Hydro da Optimum Nutrition mistura proteína hidrolisada e isolada, mas mantém a alta concentração proteica em uma porção. São 30g de proteína em um scoop!

A marca é referência em suplemento de qualidade.

✅ Melhor preço encontrado: R$ 265,99 na Amazon.

Whey Platinum Hydro Optimum Nutrition Whey Platinum Hydro Optimum Nutrition Whey protein disponível na embalagem de 800g. Conta com 30g de proteína por porção. Comprar no Mercado Livre por R$ 347 Comprar na Amazon por R$ 265

📌 Veja abaixo a tabela nutricional do Whey Protein Hidrolisado Optimum Nutrition:

A marca True Source oferece em um whey protein qualidade, sabor, eficiência e respeito à natureza.

Proteína orgânica e limpa: feita de leite de vacas livres de hormônios ou aditivos

Ótima dose de concentração de proteína por dose: 23g

Sabor gourmet: Adoçado com stevia e taumatina (menos a versão sabor natural)

✅ Melhor preço encontrado: R$ 259,00 na Amazon.

Whey Isolado e Hidrolisado True Source Whey Isolado e Hidrolisado True Source Whey protein disponível na embalagem de 837g. Conta com 23g de proteína por porção. Comprar no Mercado Livre por R$ 272 Comprar na Amazon por R$ 259

📌 Veja abaixo a tabela nutricional do Whey Protein Hidrolisado True Source:

A Vanilla Whey Essential Nutrition é uma proteína com notas de baunilha e muito versátil.

Sua fórmula é uma combinação de Whey Protein Hidrolisado e Isolado, além de colágeno hidrolisado que agregam valor à fórmula e complementam a ação do produto.

✅ Melhor preço encontrado: R$ 339,90 na Amazon.

Whey Protein Hidrolisado Isolado Essential Nutrition Whey Protein Hidrolisado Isolado Essential Nutrition Whey protein disponível na embalagem de 900g. Conta com 22g de proteína por porção. Comprar no mercado Livre por R$ 387 Comprar na Amazon por R$ 339

📌 Veja abaixo a tabela nutricional do Whey Protein Hidrolisado Essential Nutrition:

Perguntas frequentes sobre o uso de whey protein

Para que serve o whey protein?

Ele é uma fonte de proteínas para o organismo. Ou seja, o whey protein serve como um suplemento proteico que ajuda no ganho de massa muscular e perda de peso.

Além da proteína hidrolisada, quais são os outros tipos de whey protein?

Existem três tipos principais de whey protein: concentrado, isolado e hidrolisado. Veja abaixo as diferenças para saber qual é o melhor whey protein para a sua rotina:

Whey Protein Concentrado

a proteína concentrada é o tipo mais comum e acessível do whey protein. Contém pequenas quantidades de gordura e carboidratos, mas mantém a maioria dos nutrientes positivos do soro do leite.

São os melhores wheys para quem busca equilibrar qualidade e preço.

Whey Growth Concentrado - 1kg Whey Growth Concentrado - 1kg Whey disponível na embalagem de 1kg. Conta com 23g de proteína e 116 calorias por porção. Comprar no Mercado Livre por R$ 175 Comprar na Amazon por R$ 199

Whey Protein Isolado

O whey protein isolado contém maior filtração que o anterior, garantindo alta concentração de proteína.

Por esse motivo, o valor do whey protein isolado, assim como do whey protein hidrolisado, pode ser um pouco mais elevado do que o whey concentrado.

Iso Triple Zero da Integralmedica Iso Triple Zero da Integralmedica Embalagem disponível: 900g, sabor Chocolate e Baunilha. Comprar no Mercado Livre por R$ 168 Comprar na Amazon por R$ 172

Como tomar o whey hidrolisado?

Assim como o whey protein concentrado ou qualquer tipo de whey, ele pode ser consumido a qualquer hora do dia.

No entanto, é ideal após o treino, já que ajuda na rápida recuperação muscular. A dose recomendada varia de acordo com o peso e as necessidades de cada um. Para saber mais, indicamos que você procure um nutricionista.

Checklist: O que você precisa saber para escolher o melhor whey protein

Qualidade da proteína: Escolha as marcas de whey que ofereçam uma fonte de proteína de alta qualidade, priorizando o tipo isolado ou hidrolisado.

Pureza: Tenha certeza sobre a marca, se ela é confiável e se tem testes de qualidade.

Valor nutricional: Se o seu objetivo é o emagrecimento, fique atento aos rótulos e escolha opções com baixos teores de gordura e carboidratos.

Custo-benefício: Encontre o equilíbrio certo entre qualidade e preço. Pagar um pouco a mais pode garantir uma experiência mais satisfatória, que te ajudar a ter maior aderência na dieta.

Sobre Ruan Peixoto

Ruan Peixoto (@ruanpeixotonutri) é nutricionista esportivo, personal trainer e triatleta. Especialista em emagrecimento, ele atua no ramo do fitness há mais de 10 anos, ajudando clientes a melhorar sua performance física e saúde de forma sustentável.

Sua paixão por esportes de resistência o inspira a aplicar suas próprias estratégias nutricionais e de treinamento, com foco em otimizar resultados no triatlo e em outras modalidades.