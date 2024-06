Qual é o melhor whey protein isolado para comprar em 2024? Veja opções em alta

O Whey Protein Isolado pode ser uma ótima opção para atletas de alto desempenho (Foto: Freepik)







Escrito por Maria Ramos • Publicada em 07/06/2024 - 18:05 • Rio de Janeiro

O whey protein é um forte aliado daqueles que buscam balancear a alimentação para melhorar a performance e aumentar os resultados na musculação. Mas com tantas opções e marcas no mercado, escolher o melhor whey protein isolado torna-se um desafio.

Antes de tudo, entenda que existem três tipos de proteína do soro do leite no mercado hoje: concentrado, isolado e hidrolisado. Para o primeiro tipo, o whey protein concentrado, você pode encontrar dicas de melhores marcas clicando aqui. Para encontrar o melhor whey protein isolado, continue lendo e descubra mais sobre essa formulação, seus benefícios e as marcas que estão em alta para comprar em 2024.

Suplementos são grandes aliados para alta performance (Foto: Hana Pedrosa/RioMar Recife)<br>

O que é whey protein?

É uma proteína de alta qualidade derivada do soro do leite, facilmente absorvida pelo corpo, fornecendo aminoácidos essenciais para a recuperação muscular e o crescimento. O whey protein é amplamente utilizado por atletas e entusiastas do fitness para melhorar o desempenho, acelerar a recuperação e promover o crescimento muscular.

O que é whey protein isolado?

Whey protein isolado passa por um processo rigoroso de filtragem para remover quase toda a lactose, gordura e carboidratos. Esse processo resulta em uma alta concentração de proteína, geralmente acima de 90%.

Por que whey isolado é melhor?

O whey isolado é melhor devido à sua alta concentração de proteína e baixa quantidade de carboidratos e gorduras. É rapidamente absorvido pelo organismo, otimizando a recuperação muscular pós-treino. Além disso, é ideal para pessoas com intolerância à lactose, pois possui quantidades reduzidas desse componente.

Qual é o melhor whey protein isolado do mercado em 2024? Veja algumas marcas

Por ter uma composição mais pura, o whey protein isolado pode ter um preço mais alto, mas o investimento vale a pena para quem deseja melhorar a performance. Lojas como a Amazon e a Netshoes apresentam bons preços e promoções para a compra desses suplementos.

Veja, abaixo, as melhores marcas e onde comprá-las!

O whey protein isolado da DUX é uma excelente escolha para aqueles que buscam aprimorar seu desempenho nos treinos. Cada dose do whey protein proporciona 6,2g de BCAA, 4,7g de glutamina e 2,9g de leucina, sem a presença de adoçantes artificiais.

Outro fator que o destaca no mercado é o fato de ele não ter a utilização de espessantes, estabilizantes ou conservantes, tornando-se uma escolha recomendada para atletas envolvidos em esportes de alta performance, bodybuilding e até mesmo artes marciais.

DUX Nutrition Whey Protein Isolado DUX Nutrition Whey Protein Isolado Whey de 900g, sabor baunilha, a partir de R$219 na Amazon.



O Max Titanium Top Whey 3W possui uma combinação robusta dos três tipos de proteínas: concentrada, isolada e hidrolisada. Além disso, oferece uma absorção eficiente e contínua de aminoácidos, fundamental para a recuperação e o crescimento muscular.

Cada porção contém 32g de proteína, destacando-se por sua alta concentração. Além disso, a presença de BCAAs e glutamina auxilia na diminuição da fadiga muscular e na melhora da performance durante os treinos. A formulação equilibrada garante que o corpo receba nutrientes essenciais para suportar exercícios intensos e promover a hipertrofia.

Max Titanium Top Whey 3W Max Titanium Top Whey 3W Whey de 900g, sabor morango, a partir de R$ 117 na Amazon.



O Whey Gold Standard é famoso entre os consumidores pois apresenta uma boa composição, contendo apenas 1g de carboidrato, menos de 1g de gordura e mais de 80% de proteínas, as quais são prontamente absorvidas pelo organismo após o consumo.

Além disso, pode ser considerado um dos melhores whey protein isolado já que também oferece uma dose significativa de 5.5 gramas de BCAAs (aminoácidos de cadeia ramificada) e 4.3 gramas de glutamina e ácido glutâmico, contribuindo para uma experiência nutricional completa.

Whey Gold Standard Optimum Nutrition Whey Gold Standard Optimum Nutrition Whey de 720g, a partir de R$ 219 na Amazon.



O True Whey isolado e hidrolisado da True Source é um dos melhores pois apresenta composição limpa, funcional e com ingredientes extraídos da natureza. Essa suplementação apresenta 23g de proteína e 5,3g de bcaas por dose, importantes para o anabolismo muscular e para recuperação entre os treinos.

Seus ingredientes abrangem a proteína hidrolisada do soro do leite, a proteína isolada do soro do leite, peptídeos bioativos de colágeno verisol, amêndoas de castanha de caju em grãos e triglicerídeos de cadeia média.

True Whey True Source True Whey True Source Whey de 837 g, sabor chocolate com avelão, disponível na Amazon a partir de R$ 218.



O Iso Triple Zero da Integralmedica é uma ótima escolha pensando no equilíbrio entre custo e benefício. Este suplemento não contém glúten, gorduras e açúcares, e apresenta uma composição robusta com 26g de proteína, 6g de BCAA (aminoácidos de cadeia ramificada) e 12g de aminoácidos essenciais.

Sua fórmula eficaz contribui para ganho muscular, manutenção e definição, reforçando sua posição como uma escolha notável no universo dos suplementos proteicos.

Iso Triple Zero da Integralmedica Iso Triple Zero da Integralmedica Whey de 900 g, sabor baunilha, disponível na Amazon a partir de R$180.



O que você precisa saber na hora de escolher o melhor whey protein para os seus objetivos

Qualidade da proteína: Opte por produtos que ofereçam uma fonte de proteína de alta qualidade, priorizando isolados com um perfil completo de aminoácidos.

Pureza: Certifique-se de que o produto seja de uma marca confiável e tenha testes de qualidade, garantindo que você está consumindo algo puro e seguro.

Valor nutricional: Fique atento aos rótulos. Escolha opções com baixos teores de gordura e carboidratos, mas ricos em proteína para maximizar os benefícios.

Sabor: Considere suas preferências pessoais em relação ao sabor e à presença de ingredientes adicionais, como adoçantes ou aromatizantes.

Custo-benefício: Encontre o equilíbrio certo entre qualidade e preço. Investir um pouco mais pode garantir uma experiência mais satisfatória, maior aderência e, como consequência, resultados mais eficazes.

Perguntas frequentes sobre o uso de whey protein

Como eu escolho o Whey Protein ideal?

Primeiro, identifique seus objetivos: ganho de massa muscular, recuperação pós-treino ou emagrecimento.

Em seguida, avalie a composição nutricional, buscando um produto com teor adequado de proteína por porção, baixo teor de carboidratos e gorduras. Opte por whey isolado para uma absorção mais rápida ou concentrado para um perfil mais balanceado. Avalie também a presença de aminoácidos essenciais, essenciais para o crescimento muscular.

Por fim, considere preferências pessoais, como sabor e textura.

Qual é o melhor horário e como devo consumir o whey protein isolado?

Ele pode ser consumido a qualquer hora do dia, mas é ideal após o treino pois ajuda na rápida recuperação muscular e na síntese de proteínas. A dosagem recomendada varia de acordo com o peso corporal e as necessidades individuais.