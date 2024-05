Growth, Integralmedica, DUX: qual é o melhor Whey Protein em 2024?

O Whey Protein pode ser utilizado em receitas como vitamina de banana após o treino (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Maria Ramos • Publicada em 22/05/2024 - 18:18 • Rio de Janeiro

A suplementação é uma forte aliada daqueles que buscam balancear a alimentação para melhorar a performance e aumentar os resultados na musculação. Mas com tantas opções disponíveis no mercado em 2024, muitas vezes escolher o melhor whey protein se torna um desafio.

Antes de tudo, é importante entender o que é essa suplementação, para que serve na dieta nutricional, quais são seus benefícios e muito mais. Entre as principais marcas de whey protein, estão:

1. DUX Nutrition

2. Growth Supplements

3. Integralmedica

4. Max Titanium

5. Dark Lab

➡️ Vamos descobrir qual é o melhor whey protein em 2024?

Suplementos são grandes aliados para alta performance (Foto: Hana Pedrosa/RioMar Recife)

O que é whey protein?

É uma proteína de alta qualidade derivada do soro do leite, facilmente absorvida pelo corpo, fornecendo aminoácidos essenciais para a recuperação muscular e o crescimento. O whey protein é amplamente utilizado por atletas e entusiastas do fitness para melhorar o desempenho, acelerar a recuperação e promover o crescimento muscular.

Quais são os tipos de whey protein disponíveis no mercado?

Existem três tipos principais de whey protein e conhecê-los é crucial para fazer escolhas de acordo com seus objetivos e também com o melhor custo-benefício para a sua vida. Aqui estão eles:

Whey protein concentrado

Este é o tipo mais comum e acessível. Contém baixos níveis de gordura e carboidratos, mantendo a maioria dos nutrientes benéficos do soro do leite. Ideal para quem busca uma opção econômica sem abrir mão da qualidade.

Whey Protein Concentrado Growth Supplements Whey Protein Concentrado Growth Supplements Whey de 1kg, sabor chocolate, a partir de R$159 na Amazon. Comprar na Amazon

Whey protein isolado

Se você está atrás de uma opção com teores ainda mais baixos de gordura e carboidratos, o isolado é a escolha certa. Através de processos de filtração avançados, ele oferece uma concentração maior de proteína, sendo perfeito para quem busca uma suplementação mais pura.

Iso Triple Zero Integralmedica Iso Triple Zero Integralmedica Whey de 907g, sabor morango, a partir de R$180 na Amazon. Comprar na Amazon

Whey protein hidrolisado

Este é o whey que passou pelo processo de hidrólise, quebra das proteínas em pequenos fragmentos. Isso facilita a absorção pelo corpo, tornando-o uma excelente opção para quem busca rápida entrega de nutrientes, sendo frequentemente escolhido por atletas de alto desempenho.

Whey Protein Hydro DUX Whey Protein Hydro DUX Whey de 900g, sabor baunilha, a partir de R$300 na Amazon. Comprar na Amazon

O que você precisa saber na hora de escolher o melhor whey protein para os seus objetivos

Qualidade da proteína: Opte por produtos que ofereçam uma fonte de proteína de alta qualidade, priorizando isolados com um perfil completo de aminoácidos.

Pureza: Certifique-se de que o produto seja de uma marca confiável e tenha testes de qualidade, garantindo que você está consumindo algo puro e seguro.

Valor nutricional: Fique atento aos rótulos. Escolha opções com baixos teores de gordura e carboidratos, mas ricos em proteína para maximizar os benefícios.

Sabor: Considere suas preferências pessoais em relação ao sabor e à presença de ingredientes adicionais, como adoçantes ou aromatizantes.

Custo-benefício: Encontre o equilíbrio certo entre qualidade e preço. Investir um pouco mais pode garantir uma experiência mais satisfatória, maior aderência e, como consequência, resultados mais eficazes.

✅Do iniciante ao maratonista: os melhores tênis para correr 5, 10, 21 e 42 KM

Qual é o melhor whey protein do mercado em 2024? Veja algumas marcas

1. DUX

O Whey Protein DUX Concentrado se destaca como uma escolha sólida para quem busca um suporte eficiente na jornada de treinos. Sua fórmula é rica em proteínas de alta qualidade, provenientes do concentrado do soro do leite. Com teores significativos de BCAAs e glutamina, contribui para a recuperação muscular e o desenvolvimento do desempenho atlético. Além disso, sua fácil mistura e sabor agradável tornam a suplementação uma experiência prazerosa. Ideal para atletas que buscam uma fonte confiável de proteínas para impulsionar seus resultados.

Dux Nutrition Whey Protein Concentrado Dux Nutrition Whey Protein Concentrado Whey de 900g, sabor chocolate, a partir de R$143 na Amazon. Comprar na Amazon

2. Growth Supplements

O Growth Supplements Basic Whey é uma alternativa de boa qualidade e baixo custo para as pessoas que desejam aumentar o consumo de proteínas dentro do planejamento alimentar diário. Ele é um produto que pode ser usado como alternativa nas refeições, no decorrer do dia como também após o treino. Sugestão de Consumo: 30g do produto como porção. Podem ser consumidas quantas porções o indivíduo precisar ao dia, a depender da sua dieta.

Whey Protein Basic Growth Supplements Whey Protein Basic Growth Supplements Whey de 1kg, sabor chocolate, a partir de R$88 na Amazon. Comprar na Amazon

3. Integralmedica

O Whey 100% pure da Integralmedica é um suplemento proteico com média velocidade de metabolização, que contribui para prolongar o balanço nitrogenado positivo do organismo. A concentração de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA) encontrada no whey protein é maior do que em qualquer outra fonte proteica, o que lhe confere maior importância para atletas que necessitam de uma ingestão elevada desses nutrientes.

Whey 100% Pure Integralmedica Whey 100% Pure Integralmedica Whey de 900g, sabor Cookies and Cream, a partir de R$106 na Amazon. Comprar na Amazon

4. Max Titanium

O 100% Whey da Max Titanium possui sabores exclusivos e campeões de vendas da Dr. Peanut. É elaborado com matéria-prima de alta tecnologia e valor biológico, trazendo rápida digestibilidade e elevada concentração de aminoácidos essenciais. Com 20g de proteína por porção e até 4.417mg de BCAA, possui alta quantidade de aminoácido.

100% Whey Max Titanium x Dr. Peanut 100% Whey Max Titanium x Dr. Peanut Whey de 900g, sabor avelã (especial Dr. Peanut), a partir de R$114 na Amazon. Comprar na Amazon

5. Dark Lab

O Isolate Protein Fuse da Dark Lab é um suplemento proteico formulado com matéria prima importada com mais alto padrão de qualidade, contém um blend exclusivo com 6 diferentes fontes de proteínas de alto valor biológico, incluindo Whey Protein Isolate que tem biodisponibilidade e absorção mais rápida do que qualquer outra fonte de proteína, outro exemplo é Albumina que tem absorção lenta e gradativa mantendo o atleta em estado anabólico por muito mais tempo, evitando assim o catabolismo.

Whey Isolate Protein Dark Lab Whey Isolate Protein Dark Lab Whey de 1,8Kg, sabor baunilha, a partir de R$134 na Amazon. Comprar na Amazon

Perguntas frequentes sobre o uso de whey protein

Como eu escolho o Whey Protein ideal?

Primeiro, identifique seus objetivos: ganho de massa muscular, recuperação pós-treino ou emagrecimento.

Em seguida, avalie a composição nutricional, buscando um produto com teor adequado de proteína por porção, baixo teor de carboidratos e gorduras. Opte por whey isolado para uma absorção mais rápida ou concentrado para um perfil mais balanceado. Avalie também a presença de aminoácidos essenciais, essenciais para o crescimento muscular.

Por fim, considere preferências pessoais, como sabor e textura.

Qual é o melhor horário e como devo consumir o whey protein?

Ele pode ser consumido a qualquer hora do dia, mas é ideal após o treino pois ajuda na rápida recuperação muscular e na síntese de proteínas. A dosagem recomendada varia de acordo com o peso corporal e as necessidades individuais.