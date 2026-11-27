A Orange Friday 2026, a Black Friday da Gol, já está no ar nesta sexta-feira (27) com trechos nacionais a partir de R$105. A campanha começou na quinta-feira (26), às 13h, e vale para compras até as 23h59 de domingo (29).

Já as viagens internacionais de ida e volta saem a partir de R$990, em dez parcelas de R$99 sem juros. Segundo a companhia, a maior parte dos descontos está na baixa temporada, mas dezembro e janeiro também entram na promoção.

Orange Friday da Gol: Belo Horizonte (CNF) para São Paulo (CGH) A partir de R$182,85 Segundo a Gol, em 27/11, às 10h00. Tarifas sujeitas a disponibilidade. Ver ofertas da Orange Friday

Destinos e preços da Orange Friday

Nesta sexta-feira (27), a página da Orange Friday mostrava quatro ofertas em destaque, sendo três nacionais e uma internacional. Os valores são da Gol, consultados em 27/11, às 10h00, e podem mudar conforme a disponibilidade de assentos.

Trecho Tipo A partir de Belo Horizonte/Confins (CNF) → São Paulo/Congonhas (CGH) Nacional, por trecho (31/12) R$182,85 Manaus (MAO) → São Paulo/Guarulhos (GRU) Nacional, por trecho (26/12) R$664,17 Manaus (MAO) → Rio de Janeiro/Galeão (GIG) Nacional, por trecho (14/12) R$784,17 São Paulo/Guarulhos (GRU) → Montevidéu (MVD) Internacional, ida e volta (3/12 a 5/12) R$3.295,09

Nos voos nacionais, o preço é por trecho e vale para a ida ou a volta. Entre eles, Manaus aparece duas vezes, com voos para São Paulo/Guarulhos e para o Rio de Janeiro/Galeão.

Já a oferta para o Uruguai inclui ida e volta, com embarque em Guarulhos em 3/12 e retorno em 5/12. Por isso, o valor dela não pode ser comparado diretamente ao dos trechos nacionais.

Também recomendamos que você confira a página oficial da empresa, já que novos descontos devem surgir até o fim da promoção.

Período de compra e de voo

A Orange Friday da Gol vale para compras feitas até as 23h59 de domingo (29/11), no site ou no aplicativo da companhia. Já os voos das ofertas em destaque são todos de dezembro de 2026, entre os dias 3 e 31.

Esse intervalo inclui datas de alta temporada, como a semana do Natal e a véspera de Ano Novo. Nessas datas, a procura costuma ser maior, e as tarifas promocionais podem acabar antes do fim da campanha.

Condições

Nas ofertas da página, o preço vem com uma observação, informando que os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.

O site oficial, porém, não informa se as tarifas incluem taxas de embarque nem qual é a franquia de bagagem.

Essas condições, assim como o parcelamento e o uso de milhas Smiles, devem ser conferidas no regulamento da página da Orange Friday da Gol. Além disso, a companhia atualiza os preços ao longo do dia.

Voo Premiado

A Gol também oferece o Voo Premiado junto com a Orange Friday, sorteio que segue até as 23h59 de segunda-feira (30/11). Os prêmios incluem viagens nacionais e internacionais com hospedagem e acompanhante, além de 300 mil milhas Smiles.

Para concorrer, é preciso se cadastrar com nome e CPF e usar o mesmo documento na compra. Cada passageiro de voo nacional recebe um número da sorte, e cada passageiro de voo internacional recebe dois.

Quem procura outros descontos do período pode consultar as ofertas da Black Friday 2026 reunidas pelo Lance!.