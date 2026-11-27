PS5 na Black Friday: console para jogar GTA 6 sai por R$4.259,00
Versão digital de 825 GB está com preço relevante na Black Friday
O PlayStation 5 Slim Edição Digital de 825 GB está por R$4.259,00, nesta sexta-feira (27), durante a Black Friday, com desconto à vista e opção de parcelamento em 12 vezes sem juros.
O console é uma das opções para jogar GTA 6, lançado pela Rockstar em 19 de novembro e disponível para PS5 e Xbox Series X|S. Como a chegada do título movimentou os preços dos consoles nas últimas semanas, a oferta da Amazon merece atenção de quem pretende comprar o aparelho.
PS5 SLIM DIGITAL 825GB
R$ 4.599,90
Por R$4.259,00
Preço conferido em 26/11, às 16h. Sujeito a alteração.
Por que o PS5 Slim Edição Digital de 825 GB vale a pena?
O PS5 Slim Edição Digital de 825 GB vale a pena para quem busca jogar títulos da atual geração com carregamentos rápidos, gráficos em 4K e recursos de imersão.
Entre seus principais diferenciais, estão:
- SSD de 825 GB: oferece armazenamento interno de alta velocidade, reduzindo os tempos de carregamento dos jogos, embora parte do espaço fique reservada ao sistema;
- Gráficos em 4K: a GPU AMD Radeon com arquitetura RDNA 2 permite jogar títulos compatíveis em alta resolução, com suporte a ray tracing;
- Controle DualSense: acompanha um controle com resposta tátil e gatilhos adaptáveis, que tornam as interações durante as partidas mais imersivas;
- Biblioteca digital: permite comprar e baixar jogos diretamente pela PlayStation Store, mas não reproduz mídias físicas.
O PS5 Digital roda GTA 6?
Sim, o PS5 Slim Edição Digital roda GTA 6, pois o jogo não exige o modelo com leitor de discos. O usuário pode adquirir o título direto na PlayStation Store ou comprar a mídia física, que traz o código de download, mas não um disco.
Na Amazon, GTA 6 está em oferta por R$418,41 à vista ou R$449,90 parcelado. Portanto, considerando a compra dos dois produtos, o custo total fica em R$4.677,41 à vista, ou R$4.708,90 com o console e o jogo parcelados.
O preço está bom?
Considerando a alta do preço do PS5 por conta do lançamento do GTA 6, a oferta de R$4.259,00 na Amazon pode valer a pena se você comprar à vista e quiser adquirir o produto na Black Friday.
Em outubro, o modelo chegou a ser ofertado por R$3.884,32 no Mercado Livre, enquanto o AliExpress registrou R$3.956,55 em 10 de novembro. Além disso, a Amazon ofereceu um pacote com Astro Bot e Gran Turismo 7 por R$3.999,00 em 19 de novembro.
|Referência
|Preço
|Loja
Oferta atual, à vista
R$4.259,00
Amazon
Registro de 25/11
R$4.047,00
Amazon
Menor preço em 14 dias
R$3.929,00
Amazon
Oferta de 06/10
R$3.884,32
Mercado Livre
Oferta de 10/11
R$3.956,55
AliExpress
Sendo assim, se não tiver pressa, vale acompanhar o preço em diferentes lojas, pois a Black Friday ou Cyber Monday podem oferecer uma condição especialmente atrativa para esse modelo. Assim, poderá descobrir onde comprar PS5 mais barato hoje.
Condições da oferta
A Amazon vende o PS5 Slim Edição Digital de 825 GB por R$4.259,00 à vista, com desconto de 5% no Pix ou NuPay, ou em até 12 parcelas sem juros. Além disso, a loja oferece frete grátis para membros Prime.
Confira as principais condições:
- Pix e NuPay: R$4.259,00 à vista;
- Parcelamento: 12x de R$ 354,99 sem juros, total R$4.259,00;
- Frete: grátis para assinantes Amazon Prime;
- Envio: realizado pela própria Amazon;
- Prazo de entrega: varia conforme o CEP, incluindo a estimativa de envio;
- Cupom: há um cupom de 25% off na 1ª compra com NuPay, mas pode não ser elegível com o desconto atual.
- Devolução: elegível para devolução ou reembolso em até sete dias após o recebimento;
- Outras ofertas compatíveis: 15% de desconto se usar o Itaú Mastercard e também pode gerar números da sorte na promoção Black dos Sonhos da Amazon.
Antes de finalizar a compra, vale verificar se o desconto aparece corretamente no checkout e comparar o valor à vista com o parcelado, como indicamos em nosso guia da Black Friday.
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