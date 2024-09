Veja para que serve a creatina e seus benefícios com o nosso guia completo (Foto: Divulgação)







Escrito por Maria Ramos • Publicada em 30/09/2024 - 18:54 • Rio de Janeiro

Ela é um dos suplementos mais populares entre atletas e praticantes de musculação, mas muitos se perguntam sobre a creatina: Para que serve exatamente?

Nessa matéria, vamos te contar os benefícios deste suplemento, como ele pode melhorar sua performance e quais são as melhores creatinas do mercado em 2024.

Além disso, veja também as principais dúvidas sobre como tomar creatina, respondidas pelo nutricionista, personal trainer e triatleta, Ruan Peixoto (@ruanpeixotonutri).

O que é creatina?

A creatina é um suplemento concentrado que ajuda a aumentar a força e a resistência. Ou seja, ela serve para para dar mais energia durante o treino, evitando o cansaço.

Ela é produzida pelo corpo humano, mas para fazer uso concentrado da creatina e aumentar o desempenho, o ideal é tomar creatina como suplemento (em pó ou cápsula).

O nutricionista Ruan Peixoto explica que existem dois tipos principais de creatina no mercado: A creatina comum e a Creapure.

"A principal diferença está na pureza. A Creapure passa por um processo de controle rigoroso, garantindo quase zero impurezas, sendo mais segura para quem busca um suplemento de alta qualidade. Já a creatina comum pode variar em pureza, então é importante estar atento à procedência para garantir os melhores resultados.", afirma Ruan.

Creatina: Para que serve exatamente?

A creatina serve como fonte de produção de energia para as células, aumentando a força dos músculos e melhorando o tônus muscular.

O nutricionista Ruan Peixoto divide o papel da creatina em dois grupos que se beneficiam do suplemento: Praticantes de atividade física e idosos. Segundo ele, para o primeiro grupo, a creatina ajuda a aumentar a força e a resistência muscular.

"Durante exercícios de alta intensidade, como levantamento de peso ou corridas rápidas, a creatina atua reabastecendo reservas de energia dos músculos, permitindo treinos mais longos e intensos, o que facilita o ganho de massa muscular e melhora a performance."

Ja para idosos, Ruan reforça que a creatina auxilia na preservação da massa muscular e da função cognitiva.

"Com o envelhecimento, a perda de massa muscular (sarcopenia) pode ocorrer, a suplementação da creatina, junto com exercícios, ajuda a manter a força muscular, melhorar a mobilidade e proteger a saúde óssea. Em alguns casos, ela também pode beneficiar a memória e a função cerebral."

Como tomar creatina?

Saber como tomar creatina é super importante para aproveitar seus benefícios. A dose varia de 3 a 5 gramas por dia.

Você pode tomar a creatina antes ou após o treino, dependendo da sua rotina e preferência.

Diferente do que muitos imaginam, não há necessidade de se importar muito com o horário. O importante mesmo é a consistência de tomar creatina todos os dias.

As melhores creatinas de 2024

Segundo o nutricionista Ruan Peixoto, a creatina é o suplemento mais falsificado do mercado. Portanto, fiquei atento às marcas e busque guias de confiança, como esse, para indicação de creatina.

Listamos abaixo as marcas com o melhor preço e opções para você comprar no Mercado Livre*. Aproveite!

A Growth é campeã de vendas e uma das melhores creatinas do mercado. A unidade com 250g conta com 3g de creatina por porção.

🔥 Melhor preço disponível: R$ 113,90 no Mercado Livre.

Creatina Growth Supplements Creatina Growth Supplements Unidades disponíveis: 100g e 250g no Mercado Livre. Compre agora por R$ 113

Para que serve a creatina Growth?

A Creatina Growth passa por processos rigorosos de fabricação e controle de qualidade.

Ou seja, pensando em custo-benefício, ela é uma da melhores opções, já que entrega um produto puro, ou seja, livre de impurezas.

A creatina Max Titanium além da alta pureza, também possui ótima solubilidade. Ou seja, se mistura muito bem na água ou em qualquer preparo líquido.

Essa característica da creatina Max Titanium faz o suplemento ser ainda mais prático para o dia a dia.

🔥 Melhor preço disponível: R$ 62,10 no Mercado Livre.

Creatina Max Titanium Creatina Max Titanium Unidade com 300g conta com 3g de creatina por porção. Disponível no Mercado Livre. Compre agora por R$ 62

Para que serve a creatina Max Titanium?

Entre os benefícios da creatina da Max Titanium, estão: se mistura muito bem com qualquer líquido e ainda possui um dos melhores preços do mercado.

A creatina Integralmedica não possui adição de outros componentes, ou seja, é pura.

Ela é a melhor creatina para quem não pode comprar produtos importados, mas não abre mão de uma boa qualidade.

🔥 Melhor preço disponível: R$ 79,90 no Mercado Livre.

Creatina Integralmedica Creatina Integralmedica Unidade com 300g conta com 3g de creatina por porção. Disponível no Mercado Livre. Compre agora por R$ 79

Para que serve a creatina Integralmedica?

A creatina da Integralmedica é zero carboidrato e zero caloria. Além disso, ela é uma das melhores marcas de creatina quando o assunto é pureza.

A creatina da Integralmedica também está disponível em cápsulas, veja e compre a sua abaixo:

Creatina Integralmedica - 120 cápsulas Creatina Integralmedica - 120 cápsulas Creatina em cápsulas Integralmédica disponível em embalagens de 60 e 120 cápsulas. Comprar agora por R$ 47

Para que serve a creatina em cápsulas?

Não há diferença nutricional entre a creatina em pó ou em cápsulas, o que muda é a praticidade.

* Os preços sugeridos nas compras dos produtos indicados estão de acordo com a data de publicação da matéria. Por isso, podem estão sujeitos a alteração.

Outras dúvidas sobre a creatina e para que ela serve

Quem pode tomar?

As pesquisas sobre o uso da creatina são amplas e consistentes. O nutricionista Ruan Peixoto explica que a creatina não é apenas um suplemento voltado para atletas de alto rendimento.

"A creatina atua como uma importante aliada tanto no desempenho físico de esportistas quanto na preservação da saúde muscular em idosos. Seu uso é seguro e eficaz quando acompanhado de orientação profissional, podendo beneficiar pessoas de diferentes perfis, inclusive aquelas que seguem dietas vegetarianas ou veganas, onde a creatina está presente em menores quantidades."

Creatina engorda?

Embora a creatina possa aumentar o peso corporal devido à retenção de água nos músculos, isso não significa ganho de gordura.

Esse efeito é temporário e pode, na verdade, ajudar no desempenho físico e na construção muscular.

A creatina ajuda a aumentar a força e a resistência muscular.

Mitos e verdades sobre o uso da creatina

Para que você não tenha nenhuma dúvida, confira três informações comuns sobre a creatina, mas que não são verdadeiras:

"A Creatina deixa o atleta inchado e com retenção de líquido."

Isso não é possível de acontecer, pois a creatina realiza uma hidratação intramuscular. Ou seja, apenas os músculos retêm o líquido e incham. É nesse processo que acontece a hipertrofia.

"Creatina engorda."

Pelo contrário. A creatina te ajuda a ganhar massa magra, acelerando o metabolismo, levando ao emagrecimento e a perda de gordura.

"Creatina faz mal aos rins e fígado."

O uso de creatina é 100% seguro para pessoas saudáveis, não há risco de desenvolvimento de patologias renais ou hepáticas.

Sobre Ruan Peixoto

Ruan Peixoto (@ruanpeixotonutri) é nutricionista esportivo, personal trainer e triatleta. Especialista em emagrecimento, ele atua no ramo do fitness há mais de 10 anos, ajudando clientes a melhorar sua performance física e saúde de forma sustentável.

Ruan atende tanto online quanto presencialmente em Copacabana.

Sua paixão por esportes de resistência o inspira a aplicar suas próprias estratégias nutricionais e de treinamento, com foco em otimizar resultados no triatlo e em outras modalidades.