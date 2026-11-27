A Black Friday da Centauro reúne descontos de até 71% em tênis, chuteiras, camisas de time, roupas esportivas e suplementos, com ofertas de marcas como Nike, adidas e Umbro.

Entre os destaques, há opções para diferentes modalidades e necessidades, como o Nike Revolution 8 por R$259,99, a chuteira Nike Beco 2 TF por R$159,99 e a camisa do Corinthians Pré-Jogo 26/27 por R$99,99.

Créditos: Centauro

O site oferece pagamento via Pix com desconto, parcelamento em até 6 vezes sem juros (dependendo do item), e a loja disponibiliza a opção de retirada em unidades físicas. As ofertas podem se manter ativas até a Cyber Monday, em 30 de novembro.

Confira alguns produtos participantes da promoção:

As ofertas ficam disponíveis por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. Antes de finalizar a compra, confira as condições de pagamento, os tamanhos disponíveis e o prazo de entrega, como indicamos no Guia da Black Friday do Lance! Indica.