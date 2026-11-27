Black Friday Centauro tem tênis, chuteiras e mais com até 71% off
A Centauro tem descontos em tênis de corrida, chuteiras, camisas de time, suplementos e mais.
A Black Friday da Centauro reúne descontos de até 71% em tênis, chuteiras, camisas de time, roupas esportivas e suplementos, com ofertas de marcas como Nike, adidas e Umbro.
Entre os destaques, há opções para diferentes modalidades e necessidades, como o Nike Revolution 8 por R$259,99, a chuteira Nike Beco 2 TF por R$159,99 e a camisa do Corinthians Pré-Jogo 26/27 por R$99,99.
O site oferece pagamento via Pix com desconto, parcelamento em até 6 vezes sem juros (dependendo do item), e a loja disponibiliza a opção de retirada em unidades físicas. As ofertas podem se manter ativas até a Cyber Monday, em 30 de novembro.
Confira alguns produtos participantes da promoção:
Lance! Indica
- Tênis Feminino/Masculino Nike Revolution 835% OFFR$ 259,99
- Tênis Unissex Grand Court Base 3.042,88% OFFR$ 199,90
- Tênis Feminino Nike Ryn Defy42,86% OFFR$ 199,99
- Tênis Masculino Nike Precision 8 Low50% OFFR$ 299,99
- Bermuda Nike Dri-FIT Flex Masculina31,39% OFFR$ 123,49
- Tênis Nike Court Vision Alta LTR - Feminimo51,43% OFFR$ 339,99
- Camisa Flamengo III 2026/27 adidas Torcedor51,45% OFFR$ 218,49
- Camisa Corinthians Pré Jogo 26/27 Nike Torcedor71,43% OFFR$ 99,99
- Camisa Flamengo I 26/27 Torcedor adidas36,67% OFFR$ 284,99
- Kit Waxy Whey Choc 900g + Creatina 100g + BCAA 100g Tang + Coqueteleira - Bodybuilders35%R$ 64,99
- Chuteira Society Adulto Nike Beco 2 TF46,67% OFFR$ 159,99
- Chuteira Society Adulto Nike Phantom 6 Club36,67% OFFR$ 284,99
- Chuteira Futsal Umbro Por 5 Bump Club40% OFFR$ 269,99
- Tênis Masculino adidas Own The Game45,46% OFFR$ 299,99
- Tênis Nike Air Zoom Rival Fly 4 Masculino50% OFFR$ 499,99
Preços conferidos em 27/11/2026, às 14h. Sujeitos a mudanças e disponibilidade da loja
As ofertas ficam disponíveis por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. Antes de finalizar a compra, confira as condições de pagamento, os tamanhos disponíveis e o prazo de entrega, como indicamos no Guia da Black Friday do Lance! Indica.
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