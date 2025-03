A volta de Sergio Rochet virou dúvida no Internacional após a rodada da Eliminatória Sul-Americana. O goleiro do Uruguai relatou dores no joelho esquerdo depois do empate em 0 a 0 com a Bolívia, na terça-feira (26), o que pode adiar seu retorno ao time do técnico Roger Machado. Anthoni, que atuou durante todo o Campeonato Gaúcho, deve permanecer no gol na estreia contra o Flamengo, sábado (29), no Maracanã.

Apesar de ainda não ter atuado com a camisa alvirrubra em 2025, o camisa 1 estava recuperado de uma lesão que o afastou dos campos desde o início do ano, tanto que defendeu a Celeste nas duas partidas da data FIFA. Rochet foi apontado como peça fundamental na partida em El Alto, com várias defesas, assim como havia sido na derrota por 1 a 0 para a Argentina, na semana passada.

Problema voltou ainda no primeiro tempo

Aparentemente, não havia apresentado mais as dores que o tiraram do Estadual. Só que, nos últimos minutos da partida contra a Bolívia, ele pediu atendimento médico justamente por causa de dores no joelho, mas levantou-se em seguida. No final da partida, em conversa com jornalistas uruguaios, Rochet revelou que o problema voltou a ser sentido ainda no primeiro tempo. E, embora ele tenha ficado em campo, seguiu até o final.

Com isso, cresce a chance de Anthoni permanecer na equipe do Internacional. Nos bastidores, a ideia de Roger Machado era contar com o uruguaio, que devido à sua liderança, experiência e capacidade técnica, seria fundamental nas competições mais importantes da temporada.

O goleiro, assim como os outros três jogadores colorados que estão à serviço de suas seleções nas Eliminatórias – Carbonero e Rafael Borré, pela Colômbia, e Enner Valencia, pelo Equador – voltam a Porto Alegre ao longo desta quarta (26) e são esperados no CT Parque Gigante para os treinos programados para a quinta (27). Na sexta (28), após o treino da manhã, a delegação colorada embarca para o Rio de Janeiro.

