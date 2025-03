Internacional: dívida com o Flamengo voltou à pauta

A dívida com o Flamengo voltou à pauta. É que durante a votação que reconduziu Ednaldo Rodrigues ao comando da CBF, o presidente do Internacional foi questionado pela TNT Sports sobre a contratação de Thiago Maia. Alessandro Barcelos comentou a ação da diretoria do clube carioca, que decidiu expor a existência do débito.

Há uma semana, durante reunião com conselheiros do Rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista listou os nomes de clubes devedores e revelou que acionou a FIFA para cobrar estas quantias pendentes. No caso colorado, são 4 milhões de euros. Além do Alvirrubro, aparecem na lista Estrela Amadora, Leixões e Paços Ferreira, todos e Portugal.

– O Flamengo está no direito dele. O Inter também tem os seus credores. Tivemos uma dificuldade que nenhum clube, a não ser os do Rio Grande do Sul, teve no ano passado e isso tem reflexos. A gente está buscando com todos uma condição que a gente possa honrar os compromissos – comentou Barcellos.

O cartola colorado acrescentou:

– Não é do feitio do Inter ficar com estes compromissos em aberto, mas são situações excepcionais que, infelizmente, aconteceram e estamos buscando uma solução. A exposição de credores, se a gente for fazer isso no futebol brasileiro, provavelmente todos os clubes vão ter alguma demanda.

Pendência evitou negociação

Em fevereiro, Thiago Maia foi liberado para negociar sua transferência para o Santos, que assumiria a dívida com o Flamengo e ainda pagaria uma compensação financeira ao Inter. A transferência, porém, não foi adiante porque o Peixe não conseguiu apresentar as garantias bancárias exigidas pelos cariocas.

O Internacional admitiu dever 700 mil euros (pouco mais de R$ 4,3 milhões na cotação atual) ao time carioca, por parcelas atrasadas que não foram quitadas. Os 4 milhões de euros (R$ 24,7 milhões) alegados pelo clube carioca dizem respeito ao valor total da contratação de Thiago Maia.

Assim, o restante (3,3 milhões de euros ou R$ 20,4 milhões na conversão) ainda está dentro do prazo a ser pago parceladamente até 2027.