A cinco dias da estreia no Brasileirão, o Internacional encara o peso de uma espera de 45 anos. É que a última vez que o Colorado levantou a taça do nacional foi em 1979, quando conquisto o tricampeonato. O Rio Grande do Sul, o País e o mundo eram outros. O Estado ainda era um exemplo na educação, o Brasil vivia os últimos anos da ditadura militar e o mundo vivia em plena Guerra Fria. Além disso, a internet nem existia. Desde lá, muita coisa mudou.

Se ficarmos apenas no campeonato, vale lembrar as mudanças da competição. Eram tempo de regime militar e um ditado dizia que “onde a Arena [partido da situação] vai mal, um time no nacional. Onde a Arena vai bem, outro time também”. Assim, o Brasileiro daquele ano teve 94 times.

As equipes foram divididas em chaves e, após três fases, o Colorado chegou às semifinais eliminando o Palmeiras e encarando o Vasco nas finais. A competição começou em 16 de setembro. Comandado por Ênio Andrade, o Alvirrubro sagrou-se campeão invicto, com 16 vitórias e sete empates.

Desde então, o Brasileirão teve diversas fórmulas até se firmar, em 2003, com os pontos corridos. Nesses 45 anos, o Colorado bateu na trave seis vezes, sendo vice-campeão em 1988, 2005, 2006, 2009, 2020 e 2022. Em 1987, ainda foi vice na Copa União.

Temporada tem mais duas competições

Para 2025, o Internacional ainda terá que dividir suas atenções entre Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Até dia 1º de junho, as três competições estarão na agenda alvirrubra, sendo 11 jogos pelo nacional, seis pelo torneio continental e dois pela copa nacional. Depois, o futebol para por um mês para a disputa do Mundial de Clubes FIFA.

O período será usado por Roger Machado e sua comissão técnica como uma intertemporada, tanto para recuperar os atletas da maratona inicial, como para preparar o grupo para o restante do ano. Dependendo dos desempenhos na Libertadores e na Copa do Brasil, o Colorado continuará com partidas no meio e no final de semana.

Se cair em alguma das copas, poderá se dedicar exclusivamente ao Brasileirão. Para o torcedor mais supersticioso, vale registrar que o campeonato deste ano tem uma semelhança com o conquistado em 1979: a última rodada acontecerá no dia 21 de dezembro, a quatro dias do Natal. Naquele ano, a final aconteceu no dia 23.