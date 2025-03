Internacional estuda valorização do técnico Roger Machado

Passados oito meses da chegada de Roger Machado ao Beira-Rio, o Internacional estuda valorização do técnico. O rendimento do time e o trabalho desempenhado pelo treinador têm agradado os cartolas. Dessa forma, é debatida uma oferta salarial para o comandante colorado, que deverá ser apresentada nos próximos dias. Conforme apurou Lance! a partir de matéria o site GZH, uma renovação até o final de 2026 também é analisada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Além da retomada da hegemonia estadual, com a reconquista do Gauchão após oito anos de espera, entram na conta as 16 partidas sem derrota em 2024 e a garantia de participação na fase de grupos da Libertadores, no Brasileirão do ano passado, numa campanha de recuperação após a chegada em julho.

O que deve ser oferecido

Um exemplo dado ao comprometimento de Roger Machado é o seu costume de comparecer ao CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, para acompanhar as categorias de base, nos dias de folga do grupo principal. Essa atitude já possibilitou a descoberta do zagueiro Victor Gabriel, titular absoluto em 2025, do volante Luis Otavio e o atacante Ricardo Mathias, também já aproveitados.

continua após a publicidade

Conforme informações recebidas, o Departamento de Futebol avalia dois cenários. Um deles é a ampliação de contrato até dezembro de 2026. O outro é um aumento salarial, com a inclusão de cláusula de renovação automática no vínculo atualizado. O certo é que a vontade de permanência é de ambas as partes.

Contratado em julho de 2024 para substituir Eduardo Coudet, Roger Machado soma 38 jogos à frente da equipe alvirrubra, com 22 vitórias, 11 empates e cinco derrotas. O aproveitamento é de 67,5%. No Gauchão, foram nove vitórias e três empates, com 83,3% de aproveitamento.

continua após a publicidade