Volante deixa o Internacional e é anunciado por time mexicano; veja valores

Rômulo não é mais jogador do Internacional. O Colorado anunciou, no final da tarde deste domingo (26), que liberou o volante para realizar exames médicos no México. No mesmo dia, o Tigres o anunciou como seu novo reforço.

O volante já não estava sendo relacionado para os jogos do Internacional por causa da negociação. Rômulo renderá ao Colorado U$ 5 milhões (R$ 29,5 milhões). Do valor, 85% ficará nos cofres colorados, o que representa cerca de R$ 24 milhões.

Aos 24 anos, Rômulo chega para ser uma opção a Rafael Carioca, que deve deixar o Tigres ainda nesta temporada. O jogador fechou contrato de cinco temporadas com o clube mexicano e é esperado no país nos próximos dias.

Rômulo chegou ao Internacional em 2023, por empréstimo ao Athletic. No ano seguinte, o Colorado desembolsou R$ 3 milhões para contar com o volante de forma definitiva. Com a camisa do Inter, foram 72 jogos, com um gol anotado.

Confira a nota do Internacional:

O Sport Club Internacional informa que o volante Rômulo foi liberado para a realização de exames médicos no México, atendendo ao último procedimento necessário relativo ao trâmite de sua transferência definitiva ao Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. O Internacional reforça que está seguindo todos os procedimentos habituais e comunicará oficialmente, por meio de seus canais, assim que a operação estiver concretizada.