Mercado da Bola: Artur é o primeiro reforço do Botafogo

O Botafogo anunciou oficialmente na tarde deste domingo (26) a contratação do atacante Artur, que estava no Zenit, da Rússia. Revelado pelo Palmeiras, o jogador de 26 anos assinou contrato válido até o fim da temporada de 2029.

Artur chegou ao Rio na sexta-feira (24) à noite, realizou exames médicos no sábado e assinou contrato com o alvinegro carioca. Ele já começa a trabalhar com o elenco principal neste domingo. A data de apresentação do jogador à imprensa e da estreia pelo Botafogo ainda não foram confirmadas.

O atacante começou na base do Ceará, se transferiu ainda juvenil para o Palmeiras e estreou entre os profissionais do clube em 2016. Passou por Novorizontino, Londrina e Bahia, até chegar ao Bragantino em 2020, onde ganhou destaque.

Pela equipe de Bragança Paulista, Artur atuou em 170 partidas. Ele marcou 38 gols e deu 32 assistências. No fim de 2023, acertou a transferência para o Zenit, onde na temporada passada.

Botafogo também tenta outro atacante

Artur é o primeiro reforço anunciado pelo Botafogo em 2025. O clube, porém, segue atrás de reforços, e tenta inclusive a contratação de um xará do novo reforço: Arthur Cabral.

Atualmente na reserva do Benfica, Arthur Cabral vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. Os portugueses, por sua vez, não se opõem à transferência do jogador neste meio de temporada europeia. Os clubes seguem em negociação.