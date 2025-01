Ronaldo estreia no Inter contra o antigo time e revela: ‘Vou buscar meu espaço’

O sábado (25) marcou não somente a vitória do Internacional diante do Juventude, mas também a estreia de Ronaldo com a camisa Colorada. O meio-campista, contratado nesta janela de transferências, fez o seu primeiro jogo - justamente contra seu antigo time.

Ronaldo foi anunciado pelo Internacional em 10 de janeiro. O meio-campista chega em definitivo, com contrato até dezembro de 2026. Ele foi chamado por Roger Machado para fazer a sua estreia justamente contra o ex-clube, o Juventude.

Ronaldo fez a sua estreia com a camisa do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O jogador foi chamado por Roger aos 27 minutos do segundo tempo, para substituir Fernando. Após a partida, Ronaldo conversou com a imprensa na zona mista e revelou que conversa com seus companheiros, mas é o camisa 5 que ele analisa.

- Procuro conversar com todos, procuro analisar bastante também o Fernando. Óbvio que a gente tenta extrair ao máximo da experiência dele e vou buscar meu espaço, poder ajudar o Inter quando precisar e fazer meu trabalho pra elevar o nível. Quem ganha com isso é o Inter. - disse o meio-campista.

Ronaldo foi peça-chave para enfrentar o Juventude?

Na zona mista, Ronaldo também foi perguntado se ajudou Roger a enfrentar o Juventude, afinal, era seu antigo time. Pelo clube da Serra, foram 14 partidas, com dois gols marcados e duas assistências concedidas.

- Na verdade o Roger também estava lá e ele sabe como é, então ele que fez tudo isso. Óbvio que um ou outro companheiro pergunta e eu tento ajudar, mas o Roger sabe muito bem da equipe do Juventude. Eles estudam muito o adversário e passaram muito bem para a gente o que tinha que fazer. - destacou o jogador.