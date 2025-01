Mercado da Bola: Santos acerta empréstimo de Gabriel Veron

O Santos acertou o empréstimo, com opção de compra, do atacante Gabriel Veron, atualmente no Porto. O jogador de 22 anos deve fazer exames médicos na segunda-feira (27) e assinar contrato com o clube até o final da temporada.

O acerto com Gabriel Veron foi informado pelo portal “Uol”. O atacante atuou na temporada passada pelo Cruzeiro, que não exerceu o direito de compra no fim do ano. O jogador, então, retornou ao Porto, mas está fora dos planos do clube.

O empréstimo do atacante foi aprovado pelo técnico Pedro Caixinha, que pediu reforços para o setor. O Santos anunciou recentemente o atacante Tiquinho Soares, que foi relacionado para o jogo deste sábado com o Velo Clube, mas Caixinha pediu também atletas que atuem mais pelos flancos. Assim, Gabriel Verón é opção para a direita.

Nos três primeiros jogos do Paulistão, Pedro Caixinha testou diferentes alternativas pela ponta. Thaciano, Lucas Braga, Miguelito e até mesmo JP Chermont chegaram a atuar pelo setor. Agora, o técnico ganha um jogador de ofício para a função.

Quem é Gabriel Veron, novo reforço do Santos

Gabriel Veron estreou profissionalmente pelo Palmeiras, em 2019. Ele teve um início promissor, mas aos poucos foi perdendo espaço. O atacante foi negociado com o Porto em 2022 por 10 milhões de euros (R$ 61,75 milhões na cotação atual).

No clube português, Veron teve uma primeira temporada marcada por lesões, e por isso mesmo acabou sendo discreta. No ano passado, ele foi cedido ao Cruzeiro, mas sofreu com uma fratura no pé direito ainda durante o período de pré-temporada. No meio do ano, também encarou lesão muscular. As duas lesões atrapalharam seu aproveitamento no clube mineiro.