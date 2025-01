Mercado da Bola: Júnior Santos é do Atlético-MG por 4 temporadas

O atacante Júnior Santos, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, foi anunciado oficialmente na noite desta sexta-feira (24), como reforço do Atlético-MG pelas próximas quatro temporadas. O jogador tinha sido liberado para fazer exames médicos no Galo, no último dia 17, quando se despediu dos companheiros do ex-clube.

O Atlético-MG paga ao Botafogo US$ 7 milhões (cerca R$ 42,4 milhões na atual cotação) pela transferência. Com o novo contrato, até 2028, Júnior Santos teve concretizada a compra de 100% dos direitos econômicos do Botafogo, que pedia US$ 8 milhões, mas aceitou a oferta atleticana.

Júnior Santos esteve inicialmente no Botafogo em 2022, emprestado pelo Sanfrecce Hiroshima, do Japão, e retornou em definitivo na primeira janela de 2023, mas só foi se firmar na equipe titular no início de 2024, quando caiu nas graças da torcida. Apesar de ter sofrido contusões que o tiraram dos gramados por cerca de cinco meses no ano passado, o atacante terminou 2024 como artilheiro da Libertadores, com 10 gols, e do Botafogo, com 20 gols, além de quatro assistências, em 50 jogos.

Júnior Santos marcou o último gol na final da Libertadores 2024

Foi do atacante o último gol do Botafogo na vitória por 3 a 1 sobre o próprio Atlético-MG, na final da Copa Libertadores, em Buenos Aires, em 30 de novembro, que valeu a conquista inédita para o clube carioca. Ao todo, com a camisa do Alvinegro carioca, foram 115 jogos, 28 gols e nove assistências.

Júnior Santos foi campeão brasileiro e da Libertadores de 2024 com o Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Baiano de Conceição do Jacuípe, Júnior Santos, de 30 anos, começou no Osvaldo Cruz, de São Paulo, passou por Ponte Preta, Ituano e Fortaleza, no futebol brasileiro, e atuou no Japão de 2019 a 2022, por Kashiwa Reysol, Yokohama Marinos e Sanfrecce Hiroshima.

Júnior Santos é o quarto reforço do Atlético-MG para a temporada 2025 – o primeiro atacante. Já chegaram ao Galo o lateral Natanael, ex-Coritiba, e os volantes Gabriel Menino e Patrick, do Palmeiras.