Torcida do Internacional esgota em 40 minutos camisa comemorativa do Mundial de Clubes

O Internacional esgotou em menos de 40 minutos a pré-venda online de 2006 camisas II de manga longa para a temporada 2026, antes mesmo do lançamento oficial, previsto para maio. As peças também se esgotaram em menos de 10 horas na loja física do clube.

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A edição limitada faz referência ao título mundial conquistado em 2006, em Yokohama. Como parte da divulgação, o time entrou em campo no Gre-Nal 452, no último sábado (11), com um patch no uniforme com a expressão "Campeão do Mundo" escrita em japonês.

A primeira ação de divulgação ocorreu no dia 5 de abril, quando o clube publicou nas redes sociais um vídeo que mostrava uma mala com inscrições em japonês, em alusão à final contra o Barcelona, disputada em 17 de dezembro de 2006, no Japão. Dois dias depois, o Inter anunciou a pré-venda da versão de manga longa, com peças numeradas e cadastro prévio para compra.

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— Esse lançamento é um exemplo claro de como história, produto e execução precisam caminhar juntos. Não estamos falando só de uma camisa, mas de um ativo que conecta memória, pertencimento e desejo. Quando essa combinação acontece com consistência, o resultado é previsível, seja em engajamento ou em conversão. O comportamento da nossa torcida nessa pré-venda é uma evidência disso — afirmou Marcos Silveira, diretor executivo de marketing e receitas do clube.

Além da ativação durante o clássico, camisas utilizadas pelos jogadores foram destinadas a leilão após a partida, por meio da plataforma Match Worn Shirt.

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Camisa utilizada na ação do Internacional no Gre-Nal 452 (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

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