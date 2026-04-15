Torcida do Internacional esgota em 40 minutos camisa comemorativa do Mundial de Clubes
Time ativa lançamento com expressão em japonês em espaço nobre da camisa
- Matéria
- Mais Notícias
O Internacional esgotou em menos de 40 minutos a pré-venda online de 2006 camisas II de manga longa para a temporada 2026, antes mesmo do lançamento oficial, previsto para maio. As peças também se esgotaram em menos de 10 horas na loja física do clube.
Web reage a expulsão no Gre-Nal: ‘Lance criminoso’
Fora de Campo
Grêmio e Internacional empatam em clássico de expulsão e pouca criatividade
Futebol Nacional
Internacional assina primeiro contrato profissional do zagueiro Ramon, de 17 anos
Internacional
➡️ Maracanã e Ferj são multados em quase R$ 1 mi por publicidade de conteúdo adulto
A edição limitada faz referência ao título mundial conquistado em 2006, em Yokohama. Como parte da divulgação, o time entrou em campo no Gre-Nal 452, no último sábado (11), com um patch no uniforme com a expressão "Campeão do Mundo" escrita em japonês.
A primeira ação de divulgação ocorreu no dia 5 de abril, quando o clube publicou nas redes sociais um vídeo que mostrava uma mala com inscrições em japonês, em alusão à final contra o Barcelona, disputada em 17 de dezembro de 2006, no Japão. Dois dias depois, o Inter anunciou a pré-venda da versão de manga longa, com peças numeradas e cadastro prévio para compra.
— Esse lançamento é um exemplo claro de como história, produto e execução precisam caminhar juntos. Não estamos falando só de uma camisa, mas de um ativo que conecta memória, pertencimento e desejo. Quando essa combinação acontece com consistência, o resultado é previsível, seja em engajamento ou em conversão. O comportamento da nossa torcida nessa pré-venda é uma evidência disso — afirmou Marcos Silveira, diretor executivo de marketing e receitas do clube.
Além da ativação durante o clássico, camisas utilizadas pelos jogadores foram destinadas a leilão após a partida, por meio da plataforma Match Worn Shirt.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
🤑 Ganhe R$10 ao apostar R$10 na KTO - apenas hoje!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias