Uma das promessas das categorias de base do Internacional, o zagueiro Ramon vive um dos momentos mais marcantes de sua carreira ainda nos primeiros passos. Aos 17 anos, o defensor assinou seu primeiro contrato profissional com o clube, válido por três temporadas, com possibilidade de renovação.

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Mesmo ainda em início de trajetória, o jovem já chama atenção pelo seu potencial e evolução dentro de campo. Com ascendência alemã, Ramon é visto como um atleta de grande projeção, reflexo do seu desempenho consistente e do trabalho desenvolvido nas categorias de base. Totalmente focado no clube, o zagueiro destacou o momento especial que vive:

— É o momento mais feliz e importante da minha vida até aqui. Viver essa virada aos 17 anos é algo muito especial, porque mostra que todo o esforço valeu a pena, mas ao mesmo tempo sei que isso é só o começo. Encaro tudo com gratidão, felicidade e, principalmente, com os pés no chão, porque ainda tenho muito a evoluir e conquistar dentro do clube — afirmou.

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Ramon é torcedor do Internacional desde a infância (Foto: Arquivo Pessoal)

Torcedor colorado

Com forte identidade com o clube, Ramon carrega no discurso e nas atitudes a essência de um torcedor dentro de campo. Criado em um ambiente familiar apaixonado pelo Colorado, cresceu ouvindo do pai histórias sobre os grandes ídolos da história do Inter, o que ajudou a construir sua ligação emocional com a camisa. Com maturidade e personalidade forte, ele entende o peso da responsabilidade que chega junto com a profissionalização e transforma isso em combustível para evoluir.

— Sei que a responsabilidade aumenta muito, mas encaro isso como uma motivação. Quero seguir trabalhando forte todos os dias, evoluindo e estando pronto para as oportunidades. O torcedor pode esperar de mim entrega total, raça e muita vontade de defender essa camis — disse.

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Diferente de jovens que projetam uma saída precoce, Ramon reforça que seu grande objetivo é construir uma trajetória sólida no Beira-Rio.

— Meu sonho é fazer história aqui dentro. Quero estrear no profissional, conquistar títulos importantes e marcar meu nome no Internacional. Claro que o futebol pode levar para muitos caminhos, mas meu foco é totalmente o Inter. Sinto-me feliz aqui e pretendo evoluir aqui — completou Ramon.

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