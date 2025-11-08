Torcida do Internacional faz protesto antes do jogo

A situação na tabela de classificação e as atuações nas últimas partidas – com três derrotas e um empate – levaram uma torcida do Internacional a fazer protesto antes do jogo contra o Bahia. A Super Fico colocou faixas de cabeça para baixo nos alambrados do Beira-Rio antes da partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tarde deste sábado (9). Na noite de sexta-feira (8), outra organizada, a Camisa 12, promoveu um ato em frente ao hotel da concentração colorada.

Em 15º na tabela de classificação, com 36 pontos, o Alvirrubro enfrenta o Esquadrão de Aço às 18h30min (de Brasília).

Protesto antes do jogo

Dentro do estádio, antes da abertura dos portões, a torcida Super Fico colocou quatro faixas de cabeça para baixo. Uma na parte mais alta das arquibancadas, outra no andar intermediário e duas junto ao gramado – uma delas do Núcleo Feminino. Conforme apurou o Lance!, este seria a única ação da organizada antes e durante a partida.

Na noite de sexta, em frente ao hotel da concentração do Inter, integrantes de outra torcida, a Camisa 12, instalou outras faixas com os dizeres "time fraco e sem talento", "mais respeito pela camisa", "jogadores mercenários" e "fora covardes" com os nomes de do presidente Alessandro Barcellos e outros cartolas. Cerca de 20 pessoas estavam presentes no ato, mesmo sob a forte chuva e vento intenso, os manifestantes cantaram músicas da arquibancada, gritaram palavras de ordem contra os cartolas.

Na chegada do ônibus com a delegação no pátio do Beira-Rio, por volta das 16h45min deste sábado, o veículo parou em meio à torcida. Enquanto os dirigentes desciam do veículo, foram recebidos por fortes vaias. Já os atletas chegaram a ser aplaudidos – apenas Rafael Borré recebeu apupos.