O Internacional está escalado com mudanças para enfrentar o Botafogo, na noite desta quarta-feira (4), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para buscar os três pontos e impedir uma possível festa do adversário, Roger Machado aposta em um esquema com dois atacantes.

Outro destaque é a ausência de Alan Patrick. O camisa 10 Colorado foi cortado de última hora devido a uma lesão muscular e não joga mais na temporada. Além do capitão, Fernando inicia a partida no banco de reservas e Thiago Maia foi liberado devido a problemas familiares.

Com isso, o Internacional entra em campo com Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo, Bruno Henrique, Wesley e Tabata; Rafael Borré e Enner Valencia.

Internacional e Botafogo entram em campo a partir das 21h30 desta quarta-feira. A expectativa é de Beira-Rio lotado no último confronto em casa na temporada. São esperados mais de 40 mil torcedores. A partida pode, também, decretar mais um título para os cariocas. Para isso, basta vencer o Inter e torcer por um tropeço do Palmeiras. O adversário enfrenta o Cruzeiro, no mesmo horário, no Mineirão.

