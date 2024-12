Inter projeta casa cheia em despedida do Beira-Rio no ano

O Internacional entra em campo no Beira-Rio pela última vez na temporada na noite desta quarta-feira (4). A partir das 21h30, o Colorado recebe o Botafogo pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem lutar pelo título, a expectativa é de casa cheia.

Após perder para o Flamengo na última rodada, o Internacional deu adeus ao sonho do título do Brasileirão. Apesar disso, não faltará apoio da torcida no último jogo no Beira-Rio no ano. Isso porque a direção Colorada espera mais de 40 mil torcedores presentes. Segundo o Clube, restam ingressos apenas no setor Coração do Gigante, no qual a venda é terceirizada.

A média de público no Beira-Rio cresceu exponencialmente nas últimas rodadas. Desde a chegada de Roger Machado, os Colorado compraram a ideia do técnico e compareceram em peso nos jogos em casa, usualmente atingindo públicos entre 35 e 45 mil torcedores. Contra o Botafogo, não será diferente.

Inte projeta casa cheia e mais de 40 mil torcedores no Beira-Rio (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Em busca da melhor posição no Campeonato

Apesar de não disputar mais o título, o Inter ainda busca a melhor posição possível na competição. Atualmente na 4ª colocação, com 65 pontos conquistados, o Colorado ainda pode ser terminar o Campeonato na vice-liderança, mas para isso, precisa, além de vencer seus confrontos, torcer contra Palmeiras e Flamengo.

Com isso, o Internacional entra em campo com Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Tabata, Rômulo e Wesley; Alan Patrick e Borré.