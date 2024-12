Apenas quatro dias depois de ser campeão da Libertadores, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, a festa precisou ser interrompida para a disputa de mais uma final. O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira (4), contra o Internacional, no Beira-Rio, com a possibilidade de conquistar mais um título. Para isso, Artur Jorge repetiu a equipe do último sábado e escalou força máxima.

continua após a publicidade

▶️ Botafogo pode ganhar mais quatro títulos em dezembro; entenda

▶️ Simule os resultados da última rodada do Brasileirão no Simulador do Lance!

A única mudança para essa partida é no gol. Gatito Fernández assume a vaga de John, suspenso por cartão amarelo no duelo contra o Palmeiras, e pode fazer sua partida de despedida pelo clube Alvinegro. O contrato do goleiro vai até dezembro de 2024 e a tendência é que o paraguaio deixe o Glorioso ao fim da temporada.

Apesar da lesão muscular, o zagueiro Bastos voltou a ser relacionado após a final da Libertadores. Mesmo entre os suplentes, o angolano fica no banco enquanto Adryelson segue entre os 11 iniciais.

continua após a publicidade

Para ser campeão, o Botafogo precisar ganhar ou empatar com o Colorado, e torcer para uma derrota do Palmeiras para o Cruzeiro, no Mineirão. A bola rola a partir 21h30 (de Brasília) para ambas as partidas.

⚽ ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

Gatito Fernández; Vitinho, Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Savarino e Thiago Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X BOTAFOGO

37ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: SporTV, Globo (Todo país, menos SP, MG, GO, TO e CE) e Premiere

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Alex dos Santos (SC)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando e Rômulo; Bruno Tabata, Gabriel Carvalho e Wesley; Rafael Borré.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo