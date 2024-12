Na busca do título, Botafogo visita o Internacional, nesta quarta-feira (4), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). As equipes entram em campo, às 21h30 (de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão. A transmissão do duelo será feita pela, SporTV, Globo e Premiere.

continua após a publicidade

Na tabela, o Botafogo é o líder com 73 pontos, seguido do Palmeiras com 70. O Internacional, no entanto, não tem mais chances de título, com 65 pontos ocupando a quarta colocação.

➡️ Clique para assistir no Premiere

➡️ Como foi o título do Botafogo no Brasileirão-1995? Relembre

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X BOTAFOGO

37ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: SporTV, Globo (Todo país, menos SP, MG, GO, TO e CE) e Premiere

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Alex dos Santos (SC)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando e Thiago Maia; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Rafael Borré.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

Gatito Fernández; Vitinho, Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Savarino e Thiago Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte