Clube italiano faz proposta por titular do Internacional

Além do destaque das joias da base Henrique Menke, que está de malas prontas para ir para o Como-ITA, outro clube italiano fez proposta por outro goleiro do Internacional. Dessa vez é a Atalanta que quer contar com Anthoni, conforme informou o repórter Leonardo Moll, da rádio Bandeirantes, e confirmou o Lance!.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Outros dois clubes, mantidos em sigilo, também demonstraram interesse no camisa 24 colorado.

Quanto os italianos ofereceram

A Atalanta levou à direção colorada uma proposta entre 3 milhões e 4 milhões de euros, ou entre R$ 19 milhões e R$ 26 milhões no câmbio desta quarta-feira (25). O valor é muito próximo da avaliação de mercado do titular alvirrubro, que é calculado em torno de 3,7 milhões de euros, ou quase R$ 24 milhões, segundo o Sofascore.

Como nos bastidores é falado que nenhum jogador é inegociável, é possível que Anthoni deixe o Beira-Rio na janela de transferências internacionais, que abre no próximo dia 10. Até porque Sergio Rochet está na resta final de tratamento na fratura sofrida na mão esquerda na estreia no Campeonato Brasileiro, em 29 de abril. Além do uruguaio, o Inter também conta com Ivan Quaresma para a posição.

continua após a publicidade

Anthoni jogou 32 vezes no ano

Aos 23 anos, Anthoni era o terceiro na hierarquia, até que Rochet fraturou as costelas na reta final do Brasileirão de 2024 e Ivan teve problemas num dos joelhos. Dessa forma, o 24 assumiu a titularidade no Gauchão deste ano e não saiu mais.



Anthoni tem ao todo 49 jogos com a camisa colorada - 32 deles neste ano. Esteve em campo 2.835 minutos, só não participando do primeiro tempo contra o Flamengo, devido ao retorno de Rochet. Na temporada sofreu 37 gols e ficou 13 confrontos sem ser vazado.