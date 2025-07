Tem novidade nos gramados do CT do Internacional

A primeira semana de trabalhos no CT do Internacional após as férias forçadas pelo Mundial de Clubes teve uma boa novidade. O lateral-direito Bruno Gomes apareceu no gramado, dando um importante passo na recuperação da grave lesão no joelho esquerdo sofrida na primeira partida do Campeonato Gaúcho, em janeiro. O atleta trabalhou no campo pela primeira vez. O tempo estimado de retorno segue apenas para o final do ano, mas o progresso do jovem é celebrado.

Aos 24 anos, o jogador saiu lesionado da partida contra o Guarany, na primeira rodada do Gauchão. Os exames detectaram ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele passou por cirurgia dias depois, no Rio de Janeiro. Desde então, faz tratamento no DM colorado.

Fisioterapeutas cuidam do ex-volante

Volante de origem, fixado na lateral-direita na temporada passada, Bruno Gomes segue à risca a terapia ministrada pelos fisioterapeutas alvirrubros. E foi dentro dessas sessões de trabalho que o lateral apareceu no gramado, com registros feitos pela assessoria do clube. As fotos foram divulgadas nas redes sociais e no próprio site colorada.

O avanço é para atividades leves no gramado, inclusive com bola, mas ainda com a supervisão do DM. Não estão, porém, autorizados trabalhos com os companheiros, apenas movimentações que não exijam as complexidades das jogadas de uma partida de futebol.

O prazo de recuperação para esse tipo de recuperação é de nove meses. Desta forma, Bruno Gomes deverá atuar somente no último trimestre da temporada.

Concorrência pela posição

O jogador, quando estiver pronto, terá dois concorrentes na lateral. O principal nome é Braian Aguirre titular absoluto da posição, que se firmou como titular nos últimos meses. Desde terça (1º) o grupo ganhou o paraguaio Alan Benítez.

Assim, no retorno, a comissão técnica avaliará se o atleta será mantido na posição adaptada ou brigará por espaço no meio-campo.