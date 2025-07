Outro volante que atua na Argentina na mira do Internacional

A direção do Internacional continua prospectando o mercado com foco na Argentina. Enquanto apurava o interesse colorado no camisa 8 do Argentinos Juniors Alan Rodríguez, o Lance! foi informado de outra sondagem feita a alguns quilômetros de Buenos Aires, mais precisamente em Córdoba. O alvo seria o volante Juan Portilla, da seleção da Colômbia e do Talleres.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Se Rodríguez viria para ser segundo volante, Portilla chegaria para o lugar de Fernando, afastado por lesão até o final do ano. Além das duas posições de meio-campo, o Inter está atrás ainda de um zagueiro e de um ponta-direita.

Clubes não confirmam contato

Conforme relatos, os clubes tiveram uma conversa inicial, o que não foi confirmado por nenhum dos lados. No final de junho, o Atlético-MG procurou o clube argentino fazendo uma oferta, mas o valor não teria agradado e as tratativas foram encerradas.

continua após a publicidade

Apesar de querer manter o atleta e o valor oferecido pelo Alvirrubro estar abaixo do esperado, a negociação continuaria. Portilla tem vínculo com o Albiazul até dezembro de 2027, com cláusula de rescisão em torno em 6 milhões de dólares, em torno e R$ 32,5 milhões no câmbio desta quinta-feira (3).

Quem é Portilla

Aos 26 anos, Portilla tem sido convocado à seleção nacional pelo futebol de destaque dos últimos anos – nas Eliminatórias Sul-Americanas foi chamado três vezes. Ele atuava pelo América de Cali até ser vendido ao Talleres no começo de 2024 por cerca de 2 milhões de dólares.

continua após a publicidade

O colombiano tem características de um típico camisa 5, mas com qualidades ofensivas. É líder na equipe argentina em interceptações e possui bons números em acerto de bolas longas e passes. Titular do Albiazul, mesmo sem ser capitão, demonstra liderança ao comandar o meio-campo da equipe durante as partidas.