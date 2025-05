Roger Machado ressalta números do Internacional

Ao virar o jogo contra o Bahia, na noite desta quarta-feira (28), no Beira-Rio, o torcedor colorado viveu mais um déjá-vu no ano. Foi a 12ª vez que viu seu time sair atrás no placar. Ao comentar o 2 a 1 sobre o Esquadrão de Aço, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Libertadores e que acabou garantindo o primeiro lugar para o Internacional na chave da morte, o técnico Roger Machado ressaltou os números do seu time.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Ao responder uma pergunta sobre o assunto, o treinador do Inter sacou o celular para citar os dados. Se atrapalhando com a tela do smartphone, Roger chegou a brincar que “velhos têm dificuldade com essas tecnologias”.

Números de Roger no Inter

Antes de passar para estatísticas a respeito da recuperação o time, Roger Machado recordou números dele à frente do Inter. Pelos dados citados por ele, em dez meses, foram 56 jogos, com 30 vitórias, 17 empates e nove derrotas – na verdade são 29, 18 e nove. Depois, acrescentou

continua após a publicidade

– Em todos esses números estamos muito acima da média. Inclusive pegando jogos que a gente saímos atrás. Dessas 30 vitórias, quando marcamos o primeiro gol, 100% das vezes ganhamos. A média mundial é 89%. Fiz esse reforço de autoestima para que o externo não acabasse com a gente.

De acordo com o comandante alvirrubro, 23 vezes o Inter saiu atrás.

– Desses, 14 jogos conseguimos buscar o resultado, isso dá 18%, maior que a média mundial, que é de 10%.

Se pegarmos apenas os números desse ano, foram 12 partidas levando o gol primeiro. Quatro delas, o Colorado perdeu (33,3). Em cinco, buscou o resultado, empatando (41,7%). E em três, virou (25%),

continua após a publicidade

Elogio aos comandados

Depois, aproveitou para elogiar a equipe:

– Esse time, com perdão da palavra, ele é fodido. Ele consegue transformar resultados adversos em bons.