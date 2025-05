Roger Machado agradece a torcida do Internacional pelo apoio

Após a vitória de virada, por 2 a 1, sobre o Bahia, o técnico do Internacional, Roger Machado comemorou a classificação em primeiro lugar no considerado grupo da morte da Libertadores. Com o resultado da noite desta quarta-feira (28), no estádio Beira-Rio, o Alvirrubro ficou com 11 pontos, contra nove do Atlético Nacional-COL, que perdeu por 1 a 0 para o Nacional-URU.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O comandante colorado também agradeceu a torcida pelo apoio nos momentos de instabilidade do time.

“Queríamos classificar”

Na coletiva após a partida contra o Esquadrão de Aço, o treinador comentou:

– Te confesso que o que queríamos era classificar. A vitória aqui e o resultado paralelo nos colocaria em primeiro lugar. Isso veio e a classificação aconteceu num grupo muito difícil.

Depois, ainda acrescentou que gostaria de ter começado a coletiva agradecendo ao torcedor.

– Agradeço a confiança do torcedor nesses momentos de instabilidade. Embora, por vezes, ele não entenda algumas escolhas, uma coisa tenho que enaltecer é a confiança que o torcedor teve no nosso trabalho. Obrigado por essa confiança – ponderou, para depois acrescentar:

continua após a publicidade

– E o torcedor pode ter certeza que vamos trabalhar para que a gente vença, classifique e o torcedor possa ficar feliz.

Capitão também comemorou

Na saída de campo, Alan Patrick falou à Paramount+:

– Sabíamos que o Bahia viria para buscar a vitória, mas soubemos fazer um grande jogo. A equipe deles é muito qualificada, mas jogamos de forma inteligente e fomos felizes. Conseguimos a virada.

O que vem por aí

Terminada a fase de grupo da Libertadores, agora Inter vira a chave para o Brasileirão. Domingo (1º), às 20h30min (de Brasília), o Inter recebe o Fluminense pela última das 19 partidas em 65 dias até a parada para a Data FIFA.

continua após a publicidade

O sorteio da próxima fase do torneio continental acontece na segunda (2), às 12h, na sede da Conmebol. Os times serão separados em dois potes. No primeiro ficam as esquipes que terminaram em primeiro, no qual faz parte o Colorado. No outro, os que ficaram em segundo. Enquanto a torcida fazia festa nas arquibancadas.