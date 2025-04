Internacional deve encerrar ciclo de contratações

Com a janela de transferências internadas encerrando na sexta-feira (11) e nenhuma negociação adiantada, o Internacional deve encerrar o ciclo contratações e manter o grupo como está, pelo menos até julho. Essa é a avaliação interna, tanto na direção quanto na comissão técnica, segundo apurou o Lance! nos últimos dias. A chegada de um jogador, porém, não está descartada, mas somente se for entrar e jogar.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A tendência, pelos relatos coletados, não é essa, já que não há conversas próximas de um acerto. Assim, pelo menos até a volta da parada no meio do ano para o Mundial de Clubes, o técnico Roger Machado trabalhará com o elenco que tem à disposição. A avaliação leva em conta o bom momento da equipe – 15 jogos de invencibilidade, título estadual e, mesmo que em começo de disputa, a liderança do Campeonato Brasileiro.

E, na análise alvirrubra, esse cenário elevou o nível dos atletas procurados no mercado. Para o clube um negócio só será concretizado se for para que o nome trazido brigue por uma vaga no time titular. Ou seja, direção e comissão técnica concordam que não vale trazer alguém apenas para inchar o grupo.

continua após a publicidade

Fatores para não trazer novos reforços

Pelo que o Lance! levantou, as avaliações internas indicam que o grupo ainda precisaria de pelo menos mais um lateral-direito para disputar um lugar com Braian Aguirre. Isso porque a outra opção disponível é Nathan, que deve voltar ao Santos em junho.

O titular da posição desde o ano passado, Bruno Gomes que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em janeiro. O Internacional chegou a sondar William e Pumita Rodríguez, mas Cruzeiro e Vasco, respectivamente, não aceitaram conversar.

continua após a publicidade

Até 1º de junho, o Colorado ainda tem 16 partidas, com confrontos por Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Ainda encara outra depois da data FIFA no começo daquele mês. Só, então, vem o recesso do Mundial.

Ou seja, até lá, serão dois compromissos por semana até a parada. Mesmo assim, os dirigentes e a comissão técnica consideram o grupo atual suficiente, pelo menos diante das alternativas disponíveis no mercado neste momento.