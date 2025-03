Depois de vencer por 2 a 0 na Arena, o Internacional empatou por 1 a 1 com o Grêmio, na tarde deste domingo (16), no Beira-Rio, e voltou a conquistar o Campeonato Gaúcho depois de nove anos. Em entrevista coletiva, o técnico Roger Machado falou sobre a representatividade do título e levou até banho de gelo dos jogadores.

Ao ser perguntado sobre a importância de conquistar o Gauchão de forma invicta, Roger acabou interrompido pelos jogadores do Internacional, que invadiram a sala de entrevista e deram um banho de gelo no técnico. Porém, logo em seguida, Roger respondeu a pergunta:

- A gente sabe que alguns estaduais marcam mais do que outros, né? Foi assim em 97 com o Internacional, foi assim em 2007 também, se a gente pegar uma história recente pelo lado do Grêmio. Dependendo de como o cenário regional está, ele assume um peso diferente. E essa final de estadual, essa conquista, ela vai ficar marcada, por todos esses elementos que foram debatidos ao longo de toda essa competição, né?

Veja momento que jogadores invadiram a coletiva

Depois, Roger respondeu sobre a evolução da equipe desde que assumiu em 2024 e se o clube está pronto para os desafios da temporada. O treinador ainda destacou o trabalho de outras figuras do Departamento de Futebol do Colorado.

- O ano passado também foi feito muito essa pergunta, né? A margem de evolução vai depender do que acontecer e dos problemas que a gente resolver no campo. Hoje a gente deu um passo importante - disse.

- Uma complementariedade. Dentro de cada um das suas funções, a figura do Paulo é uma figura lendária, que sabe o caminho das pedras, e a minha experiência é grande também, do Alessandro é muito grande, e você trazer essas figuras para dentro do vestiário, da segurança. E nos aponta caminhos, então é muito importante, essas figuras foram determinantes, eu acho que planejamento importante ali de perfis - completou.

Como foi o Gre-Nal que deu o título do Campeonato Gaúcho para o Internacional de Roger Machado

Com a necessidade de reverter a desvantagem sofrida na Arena, o Grêmio começou o jogo com mais posse de bola, mas pouca criatividade. Sem meia de origem entre os titulares, Braithwaite saía da referência para tentar armar as jogadas.

Por outro lado, com duas linhas de quatro bem postadas, o Inter apostava nos contra-ataques, principalmente com Carbonero em cima de Igor Serrote, uma das novidades na escalação do time de Gustavo Quinteros.

Em primeiro tempo truncado, de poucas chances de gol, as melhores foram coloradas, em bolas paradas. Aos 16, após cobrança de escanteio na primeira trave, Carbonero cabeceou à esquerda do gol. No último lance da primeira etapa, aos 49, Alan Patrick cobrou falta na área, e Victor Gabriel cabeceou para grande defesa de Tiago Volpi.

O VAR checou possível toque de braço de Lucas Esteves na disputa aérea com o zagueiro do Inter, mas não chamou o árbitro Marcelo de Lima Henrique.

Apagado no primeiro tempo, Enner Valencia apareceu de forma decisiva aos 10 minutos da segunda etapa. Após sofrer falta de Wagner Leonardo na intermediária, o atacante equatoriano cobrou com perfeição, em chute seco que acertou o ângulo direito de Volpi.

Golaço para transformar a tensão em euforia e explodir o Beira-Rio. Seis minutos depois, o Grêmio respondeu também na bola parada, com dobradinha ex-Vitória. Lucas Esteves cruzou, e Wagner Leonardo desviou de cabeça para empatar.

Depois de sete minutos checando possível impedimento, o VAR confirmou o gol. Revelação do Campeonato Gaúcho, Victor Gabriel sentiu lesão muscular e precisou ser substituído por Rogel. Em sua primeira participação no jogo, aos 35, o zagueiro uruguaio perdeu disputa com Braithwaite, mas foi salvo por Anthoni, que abafou e travou o chute do atacante dinamarquês.

Os minutos finais foram de ânimos acirrados, com desentendimento entre os jogadores das duas equipes. Dodi, do Grêmio, e Aguirre, do Inter foram expulsos.

Internacional dará folga para os jogadores

Depois de conquistar o título do Gauchão, Roger Machado vai conceder uma folga de três dias para os atletas. O próximo treino está marcado para quinta-feira (20), quando começará a preparação voltada para o Campeonato Brasileiro.