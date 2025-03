O Gre-Nal 446, que decide a final do Campeonato Gaúcho neste domingo (16), começou com algumas polêmicas de arbitragem. No final do primeiro tempo, o VAR demorou alguns minutos analisando um possível pênalti para o Internacional por toque de mão de Lucas Esteves, do Grêmio, mas não chamou o árbitro Marcelo de Lima Henrique para o monitor.

O 0a0 persiste no placar no Beira Rio, mas o resultado é favorável para o time da casa, já que o Colorado venceu o jogo de ida por 2a0 na Arena do Grêmio. Mesmo com a vantagem parcial, o perfil oficial do Internacional no X se manifestou sobre a decisão de não marcar o pênalti. Veja abaixo.

Veja postagem do perfil do Internacional contestando o pênalti não marcado

Internacional pagou dívida com pai de santo a pedido de Roger Machado antes de Gre-Nal decisivo

Segundo apuração do Lance!, o Internacional quitou uma dívida antiga com o pai de santo Danilo, a pedido do técnico Roger Machado, antes do Gre-Nal que decide a final do Campeonato Gaúcho.

A dívida era antiga. Em 2006, o Colorado solicitou os serviços do Pai Danilo para a Libertadores e o Mundial. Depois de se sagrar campeão dos torneios, o clube não pagou o combinado. Em 2010, o Inter voltou a chamar o pai de santo, prometendo quitar o atrasado e mais R$ 35 mil caso o clube fosse bicampeão da América. Porém, o título veio, mas o sacerdote não foi remunerado mais uma vez.

Roger Machado, técnico do Internacional. (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

A partir disso, o Internacional não ganhou mais nenhum título de grande expressão. Se foi de fato por esse motivo, não há como saber, mas Roger Machado não quis correr o risco. Na coletiva de sexta-feira (14), quando perguntado sobre as frustrações em casa que o Colorado teve nos últimos anos, o treinador disse que não é supersticioso, mas solicitou ao clube que efetuasse o pagamento da dívida antes do Gre-Nal que decide o Gauchão e teve seu pedido atendido.