Falta em Internacional x Grêmio choca a web: ‘Desleal’; veja vídeo

O primeiro tempo de Internacional x Grêmio teve um lance polêmico. O lateral-direito Igor Serrote fez uma falta dura e empurrou o lateral-esquerdo Bernabei, que caiu de mal jeito no chão e fez o clássico ter sua primeira confusão.

Por conta da falta, o jogador, de 20 anos recebeu cartão amarelo, o que gerou protestos do lado colorado. O árbitro Marcelo de Lima Henrique até consultou o VAR, mas optou por não expulsar o defensor tricolor.

Igor Serrote foi uma das surpresas na escalação gremista feita pelo técnico argentino Gustavo Quinteiro, que optou por começar com jovem ao invés do experiente João Pedro. Até o momento, o lateral soma apenas cinco jogos pela equipe principal do Grêmio e também defende a Seleção Brasileira sub-20.

Entrada polêmica no sul-americano sub-20

Essa não é a primeira vez que o jogador se envolve com polêmicas por conta de suas entradas dentro de campo. No última Sul-Américano sub-20, ele deu entradas duras contra a Argentina no segundo clássico disputado na competição e que terminou empatado por 1 a 1. Além disso, ele fez questão de provocar os argentinos depois do Brasil consquistar o título.

Igor Serrote em partida contra a Argentina - Foto: Edison GAMEZ / AFP

Grêmio precisa reverter desvantagem do jogo de ida

O Grêmio, de Igor Serrote, precisa reverter uma cenário dificil dentro do Gre-Nal após perder o jogo de ida na Arena por 2 a 0. Para fazer isso, o Tricolor Gaúcho precisa vencer por mais de dois gols de vantagem para poder levar a partida para a prorrogação.

Caso o Internacional vença ou empate, ele se consagraria campeão Gaúcho pela primeira vez desde 2016. Isso também encerraria um jejum de quase nove anos em que Colorado não vence a competição.