Internacional x Grêmio: PC Oliveira comenta lance polêmico na final do Gauchão

Um lance polêmico marcou o primeiro tempo de Internacional x Grêmio, pela final do Campeonato Gaúcho, neste domingo (16). Jogadores do Colorado pediram pênalti em um possível toque de mão do lateral Lucas Esteves dentro da área. Narrador da Globo, Paulo Andrade citou a opinião do ex-árbitro Paulo César de Oliveira sobre o lance.

- Não houve, para o Paulo César de Oliveira, nenhuma imagem conclusiva até esse momento que mostre o toque na mão do Lucas Esteves. Mas, se essa imagem pintar, se ficar claro o toque de mão, é toque de pênalti - disse Paulo Andrade.

No primeiro jogo da final, o Internacional venceu o Grêmio por 2 a 0, com gols de Carbonero e Alan Patrick. O Colorado busca encerrar o jejum de títulos no Campeonato Gaúcho, torneio que não conquista desde 2017.