Afastado pela fratura do quarto metacarpo da mão esquerda, o goleiro Sergio Rochet esteve em menos de 60% dos jogos do Internacional desde 2023. Curiosamente, seu primeiro ano no Beira-Rio foi o que mais esteve em campo, somando 83,3% do total. Proporcionalmente, 2025 é o em que menos esteve em campo, apenas uma vez em 14 confrontos – um amistoso, 12 pelo Campeonato Gaúcho e um pelo Brasileiro –, 7,1%.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Retornando de uma tendinose no joelho esquerdo, o camisa 1 colorado esteve em campo duas vezes pela seleção do seu País na data FIFA mais recente - derrota por 1 a 0 para a Argentina e empate em 0 a 0 com a Bolívia. E justo na sua estreia no ano com a camisa alvirrubra, Chino Rochet se machucou. No empate em 1 a 1 com o Flamengo, no sábado (29), pela primeira rodada do Brasileirão, ele sofreu a lesão.

Goleiro se mostrou chateado

Ao impedir uma bola nos pés do atacante rubro-negro Juninho, levou um chute na mão esquerda e fraturou o quarto metacarpo. Passou por cirurgia ainda no domingo (30). Apesar do sucesso do procedimento, Rochet desfalcará o Colorado para os próximos embates, a começar pela quinta (3), contra o Bahia, pela Libertadores. Anthoni, titular em todo o Estadual, volta à titularidade.

continua após a publicidade

Na zona mista, após o término da partida com o Flamengo, Rochet se mostrou chateado:

– Fico um pouco com raiva. Jogar um jogo como esse e sair no intervalo me deixa com raiva – comentou.

Depois, acrescentou:

– Acontece, nossa posição é assim. Tem bolas que são disputadas, perigosas, mas tem que assumir esse risco – lamentou.

Os números ano a ano

O uruguaio chegou ao Beira-Rio em julho de 2023. Dali, até o final do ano, o Alvirrubro entrou em campo 30 oportunidades, 25 delas com Rochet no gol, um total de 83,3%. No ano seguinte, o Internacional teve 64 confrontos, 35 dos quais com o camisa 1, ou 54,7%.

Em 2025, desde o amistoso contra o México, em 16 de janeiro, até a estreia do Brasileirão, contra o Flamengo, foram 14 enfrentamento, com Chino entrando em campo apenas no último, um percentual de 7,1%. No total, foram 108 partidas colorados no desde a estreia de Rochet, com ele atuando 61 vezes, ou 56,5%.

continua após a publicidade

Rochet se joga aos pés de Juninho... Foto: Gilvan de Souza/Flamengo